Temblor hoy en México en vivo: Suman casi mil 500 réplicas del sismo ocurrido en Chiapas
¿Un pan para el susto? Te damos el reporte EN VIVO de todo temblor sentido en México con epicentro, magnitud e información de autoridades.
¿Sentiste un temblor? Consulta en minuto a minuto de todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
En México, el Sistema Nacional de Alertas envía avisos de emergencia , incluyendo la alerta sísmica, directamente a las pantallas de los teléfonos móviles. Este mecanismo no requiere acceso a internet, uso de datos móviles ni saldo; únicamente exige contar con señal de red y tener activa la recepción de alertas gubernamentales o de emergencia en la configuración del dispositivo.
EN VIVO temblor hoy 6 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Se registrán más de mil réplicas tras el sismo del 17 de julio en Chiapas
El Sismológico Nacional informó que se registran alrededor de mil 492 réplicas del sismo ocurrido el pasado 17 julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Hasta ahora, el más fuerte ha sido de magnitud 6.5.
¡Chiapas se sacude! Se reporta temblor en Tonalá
Se reporta un sismo de magnitud 4.2 a 45 kilómetros del suroeste de Tonalá, Chiapas
Se reporta sismo al sur de Crucecita, Oaxaca; ¿en dónde se sintió?
Se registró un sismo de magnitud 4.4 a 20 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, la tarde de este jueves.
No fue necesario activar la alerta sísmica debido a que su intensidad fue moderada, y fue imperceptible para la CDMX y región centro del país.
SISMO Magnitud 4.4 Loc 20 km al SUR de CRUCECITA, OAX 06/08/26 18:06:17 Lat 15.59 Lon -96.14 Pf 12 km pic.twitter.com/gssr7RPQpt— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 7, 2026
Vuelve a temblar en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Al tratarse de una de las zonas más sísmicas, se reportó un temblor de 4.0 en Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 06/08/26 15:31:45 Lat 14.10 Lon -93.23 Pf 8 km pic.twitter.com/MlZVF1zx6y— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 6, 2026
Sismo de magnitud 4.0 en Loma Bonita, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este jueves 6 de agosto de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:59 con epicentro ubicado a 39 kilómetros al sur de Loma Bonita.
Réplicas del sismo en Chiapas
Hasta las 08:00 horas de este jueves 6 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional ha contabilizado un total de 1,473 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de las cuales la más fuerte se mantiene en una magnitud de 6.5.
Las autoridades señalan que esta continua actividad sísmica en la región responde al proceso natural de reajuste de la corteza terrestre, por lo que piden a la población mantener la calma y atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.
Sismo en San Felipe, Baja California
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 3.0 durante la madrugada de este jueves 6 de agosto de 2026 en el estado de Baja California.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:53 con epicentro ubicado a 61 kilómetros al noroeste de San Felipe.
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este jueves 6 de agosto de 2026 frente a la costa del estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:02, con epicentro localizado a 102 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo.