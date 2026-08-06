Temblor hoy en México en vivo: Suman casi mil 500 réplicas del sismo ocurrido en Chiapas

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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

En México, el Sistema Nacional de Alertas envía avisos de emergencia , incluyendo la alerta sísmica, directamente a las pantallas de los teléfonos móviles. Este mecanismo no requiere acceso a internet, uso de datos móviles ni saldo; únicamente exige contar con señal de red y tener activa la recepción de alertas gubernamentales o de emergencia en la configuración del dispositivo.