¡Vivir en la guerra! Gaza: Pobreza, desempleo y crisis de salud; el infierno en “Tierra Prometida”

Miles de familias palestinas luchan por encontrar empleo; la Organización Internacional del Trabajo dijo que el desempleo en Gaza se ha disparado a prácticamente el 80 por ciento desde que estalló la Guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Muchos buscan cualquier oportunidad laboral para proporcionar alimento a sus familias: “Actualmente, vivimos en una situación en la que la tasa de desempleo es del 80% al 90% y si la guerra continúa, no encontraremos trabajo. La gente se matará entre sí, no hay comida ni agua. Actualmente, estamos trabajando y no sabemos cómo sobrevivir”, señala Salah Abu Amsha, un palestino desplazado.

Al menos ocho de cada diez palestinos no tienen empleo en Gaza

La agencia de las Naciones Unidas externó que la producción económica se redujo en un 85% desde que comenzó el conflicto con Israel, hundiendo a casi toda la población de 2.3 millones en la pobreza.

Khalil Ahmed, un trabajador de la construcción en Gaza, cuenta que: “nosotros, los hombres, por ejemplo, podemos arreglárnoslas, con un pedazo de pan podemos arreglárnoslas. Pero, ¿qué pasa con el niño pequeño? Los niños pequeños tienen enfermedades, como enfermedades del estómago y del hígado, debido a la falta de nutrición”.

Pero la guerra también afectó al área de la salud. En un vídeo publicado por el Ministerio de Salud palestino en Gaza, describió las condiciones dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales, advirtiendo que el hospital enfrentará una verdadera catástrofe humanitaria para estos niños, si es que no llega combustible e insumos médicos.

Funcionarios de salud palestinos pidieron un Corredor Humanitario hacia tres hospitales en el norte de Gaza que han estado a punto de colapsar.