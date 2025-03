Mexicana secuestrada por Hamás comparte su desgarrador testimonio: Conoce la historia de Ilana

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado una estela de terror, sufrimiento y devastación tanto para israelíes como para palestinos. Entre las víctimas de este conflicto está Ilana Gritzewsky, una mexicana de ascendencia israelí que el 7 de octubre de 2023 fue secuestrada junto con otras 250 personas por el grupo islamista Hamás. Su calvario duró 55 días en condiciones inhumanas que marcarán su vida para siempre.

“Pasé por una experiencia imposible de imaginar, fui secuestrada de mi casa, abusada, herida y abandonada. Luché cada momento para sobrevivir y no perder la esperanza”, relató Ilana tras su liberación. Aunque logró ser parte del primer grupo de rehenes intercambiados por el gobierno israelí, su novio Matan y varios amigos siguen en manos de Hamás.

Condiciones infrahumanas en los túneles de Hamás

Ilana describió las crueles condiciones en las que los secuestrados son mantenidos. Encerrados en túneles a decenas de metros bajo tierra, sufren violencia física y emocional, vejaciones y humillaciones constantes. “Es muy difícil salir adelante cuando la persona con la que pensabas compartir tu vida sigue en cautiverio. Pienso en él cada vez que abro el refrigerador o voy al baño, mientras ellos no tienen siquiera un plato de comida o un espacio privado para sus necesidades”, expresó.

Las secuelas del cautiverio son devastadoras. Ilana sufrió fracturas, quemaduras y la pérdida de la audición en un oído debido a una explosión cercana. “Me rompieron la cadera, me dislocaron la mandíbula, me quemaron la pierna. Me desperté medio desnuda, rogando que no me violaran”, relató sobre su experiencia en Gaza.

La respuesta de Israel y la crisis humanitaria en Gaza

El ataque del 7 de octubre de 2023 desató una brutal respuesta del ejército israelí, dejando más de 50,000 muertos y cientos de miles de desplazados en la Franja de Gaza. La infraestructura del enclave palestino está devastada y la población enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes.

Para los civiles en Gaza, la guerra también ha significado destrucción, muerte y sufrimiento. Sabah Abu Al-Rous, una de las víctimas de los bombardeos, perdió a su familia en un ataque. “Mi hija fue asesinada. Un niño fue arrojado al tejado del vecino. Bajo los escombros, una niña levantaba la mano gritando: ‘Ayúdenme, estoy viva’”, relató.

Una guerra alimentada por el extremismo y el negocio de la violencia

El conflicto entre Israel y Hamás no es solo una lucha territorial o religiosa; también es una guerra con intereses políticos y económicos en juego. Los civiles, tanto israelíes como palestinos, son las principales víctimas de esta violencia, atrapados en un ciclo de odio y venganza.

El testimonio de Ilana es un recordatorio de que más allá de ideologías y fronteras, la guerra ha dejado cicatrices imborrables y, mientras continúe, seguirá cobrando vidas y destruyendo familias en ambos bandos.