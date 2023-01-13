Gobernador de Georgia declara estado de emergencia por tornados

Brian P. Kemo, gobernador de Georgia, declaró estado de emergencia debido a los tornados y tormentas severas que afectan al estado.

“Declaré estado de emergencia y ordené a todas las agencias relevantes que respondan con un enfoque de todas las manos a la obra para las comunidades afectadas”, informó el gobernador de Georgia.

En la declaratoria de estado de emergencia, el gobernador de Georgia informó que que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió varias advertencias de tornados para este 12 de diciembre con amenazas de ráfagas de viento y tornados dañinos.

“Esas ráfagas de viento tormentoso tienen potencial de alcanzar hasta 60 millas por hora y derribar árboles y líneas eléctricas”, alertó Brian P. Kemo. Añadió que hay una alta probabilidad de que un tornado aterrice cerca del aeropuerto de Jackson.

Throughout this evening, Marty’s and my thoughts will return to those impacted by today’s severe storms and tornadoes.



I have declared a State of Emergency and ordered all relevant agencies to respond with an all-hands-on-deck approach to the affected communities. pic.twitter.com/CSSMCXFBuA — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) January 12, 2023

“Vigilamos la situación. Ha habido un impacto mínimo en el aeropuerto. Habrá más información si es necesario. Le sugerimos que siga a la FAA para obtener información sobre los impactos de los vuelos relacionados con el clima”, dijo la portavoz del aeropuerto de Jackson, Anika Robertson.

El gobernador de Georgia explicó que es importante activar el estado de emergencia para brindar seguridad al público y mitigar las posibles consecuencias de este sistema de clima severo.

Tornado arrasa Selma, Alabama

Este jueves, un enorme tornado arrasó la ciudad de Selma en Alabama lo que causó “daños significativos” y dejó cinco muertos, informó el alcalde de Selma, James Perkins Jr.

Moments ago as the Alabama tornado moved north of Prattville and across Interstate 65 #alwx pic.twitter.com/VTcfyLDdXd — Steve Glazier (@SteveGlazier) January 12, 2023

“Absténgase de viajar por las carreteras y manténgase alejado de las líneas eléctricas”, afirmó el alcalde en una publicación de Facebook.

Además residente de Selma, Alabama, capturó en un video el momento en que el gran tornado azotó la ciudad. El embudo del tornado se puede ver más allá de un campo en el que las vacas pastan, aparentemente imperturbables por el tornado.

El fenómeno fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, que aconsejó a las personas que se mantuvieran fuera del área.