¡Horas de terror en CDMX! Camioneta arde en llamas y desata movilización en Coyoacán

¡Terror en la CDMX! En las primeras horas de este 2 de julio 2026, se reportó el incendio de una camioneta en calles de la colonia Los Sauces, en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México; elementos de la policía acudieron al lugar de los hechos.

Camioneta en llamas provoca despliegue de oficiales de la CDMX

El reporte del incendio de la camioneta ocurrió mientras los oficiales de la Secretarías de Seguridad Ciudadana de la capital del país realizaban sus labores de prevención, por lo que acudieron de inmediato al lugar de los hechos.

Al llegar, se encontraron con una camioneta de color blanca cubierta en llamas, por lo que comenzaron con las labores para apagar el fuego.

Con ayuda de una manguera, que fue proporcionada por los vecinos de la zona, lograron combatir el incendio, evitando que este se extendiera o causara mayores daños, según un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

#LoÚltimo | En Coyoacán una camioneta se incendió esta mañana en el cruce de la calzada Del Hueso y la calle Rancho Colorado, en la colonia Los Sauces. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir el reporte del C2 Sur.



Los uniformados… pic.twitter.com/56FUVvhOFd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Saldo blanco tras aparatoso incendio: Dueño retirará la camioneta y limpian la zona

Afortunadamente, el incendio de la camioneta en Coyoacán, no dejó personas lesionadas, a pesar de lo aparatoso que lucía el incidente.

Por su parte, el propietario del vehículo se hizo cargo de la unidad y se comprometió a realizar las labores de retiro y limpieza necesarias en la vía pública.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, no brindó más detalles sobre el por qué la camioneta se incendio de repente. Se desconoce si fue una falla en la unidad.

¿Qué hacer si se incendia un auto en calles de la CDMX?

En caso de pasear por las calles de la Ciudad de México y notar que aun auto se incendia, lo primero que hay que hacer es llamar a los servicios de emergencia o al Cuerpo Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Además, se recomienda alejarse al menos 30 metros, ya que el vehículo puede explotar o liberar gases tóxicos. Se recomienda no utilizar agua para sofocar las llamas.