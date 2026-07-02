Asfixia tumultuaria en festejos deportivos: ¿Por qué las multitudes pueden volverse letales?

Ya sea durante festejos o actividades donde se reúnan un grupo de individuos, las reglas de comportamiento para la fluidez deben estar presentes para evitar caso de asfixia tumultuaria o asfixia por aplastamiento. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que seguir ciertas reglas en el juego para disfrutar de cualquier evento masivo, pero sin correr riesgo.

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¿Cómo ocurre la asfixia tumultuaria o asfixia por aplastamiento?

Cuando miles de personas intentan ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, se genera una presión física incontenible. La asfixia tumultuaria no ocurre por falta de aire en el ambiente, sino por la asfixia por compresión: la presión sobre el tórax es tan severa que los pulmones no tienen espacio para expandirse.

En ese estado, incluso si los pies tocan el suelo, el diafragma queda bloqueado. Es una fuerza mecánica que supera cualquier voluntad.

Las celebraciones en la #CDMX y otras regiones del país se salieron de control, dejando un saldo preliminar de siete personas fallecidas y un número indeterminado de heridos.



Cuatro de las muertes ocurrieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde la… pic.twitter.com/azviaKtNbv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

La prevención: ¿Cómo sobrevivir en una multitud?

Ante las emociones por el evento masivo que se esté llevando a cabo, es natural que no nos demos cuenta de que hay algún peligro hasta que es demasiado tarde por eso debes recordar poner especial atención al momento de sentir contacto físico constante si tus movimientos están limitados de forma involuntaria así como si escuchas gritos de auxilio, estos son indicadores de ustás en una zona de alta peligrosidad.

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Por inercia, cuando una multitud se encuentra de tal forma que cuando alguien cae, el efecto dominó es inmediato y con ello la capacidad de reacción se vuelve compleja. Convertir la conciencia en acción es nuestra mejor herramienta.

La seguridad en eventos masivos comienza con el criterio individual

Mantén el espacio vital: Si sientes que la densidad aumenta, no esperes a estar atrapado. Sal de la zona inmediatamente antes de que el flujo se vuelva unidireccional.

Postura de protección: Si te ves atrapado, mantén tus manos frente a tu pecho, como si fueras un boxeador. Esto crea un pequeño vacío de aire frente a tu tórax, lo cual es vital para permitir la expansión pulmonar.

No luches contra la corriente: Si la multitud se desplaza, no intentes caminar en sentido contrario. Intenta moverte en diagonal hacia los bordes o áreas despejadas.

El grito como último recurso: El pánico es el principal acelerador de la asfixia. Si estás en una multitud, prioriza el ahorro de oxígeno y enfócate en mantenerte en pie. Caer es el riesgo más alto.

No lo olvides, un festejo no vale una vida. La próxima vez que salgas a celebrar, recuerda que la mejor forma de demostrar pasión por el equipo es cuidando tu integridad y la de quienes te rodean. La prevención es la única barrera real frente a una tragedia que, con la información correcta, podemos evitar.

