Juez ordena captura de Raúl Rocha Cantú; iría directo a la FEMDO y al Altiplano

La situación legal del empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia de Miss Universo, se ha agravado drásticamente. Un juez federal con sede en Querétaro libró una nueva orden de aprehensión en su contra, acusándolo de liderar una estructura de delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y el robo masivo de hidrocarburos.

El mandato judicial, emitido el pasado 15 de diciembre de 2025 dentro de la Causa Penal 495/2025, instruye a las fuerzas federales a localizar y detener al empresario bajo protocolos de alta seguridad, advirtiendo un "riesgo latente" de fuga.

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?

Según la resolución firmada por el Juez de Distrito Especializado, Octavio Alarcón Terrón, a Rocha Cantú se le imputan delitos graves que no alcanzan fianza:



Delincuencia Organizada.

Delitos contra la salud (en la modalidad de tráfico de narcóticos).

(en la modalidad de tráfico de narcóticos). Tráfico de Armas de Fuego.

Delitos en materia de Hidrocarburos.

Destino de Rocha Cantú: La FEMDO y el Altiplano

La orden establece una instrucción precisa para los agentes que logren su captura: Rocha Cantú deberá ser trasladado "inmediatamente" a los separos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México para su resguardo inicial.

Sin embargo, debido a la "vulnerabilidad de la seguridad" en cárceles ordinarias y el perfil del imputado, el juez autorizó su ingreso directo al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano" (antes Almoloya), el penal de máxima seguridad del país.

La red de Rocha Cantú: Pemex y las empresas fachada

Esta acción judicial se sustenta, en parte, por una denuncia penal presentada por Pemex Logística en febrero de este año. La petrolera acusó a la organización de Rocha Cantú y sus cómplices de causar un daño millonario al erario mediante el "pinchazo" de ductos en el centro del país y el contrabando de combustible desde Estados Unidos y Guatemala.

Las investigaciones apuntan a un centro de operaciones clave: un predio conocido como "La Espuela", en la localidad Epigmenio González, Querétaro. Allí, bajo la fachada de la empresa "Ferropolymers", se almacenaba el combustible ilícito.

Congelan cuentas bancarias al dueño de Miss Universo México: sale a la luz el CJNG y La Unión Tepito

Para "blanquear" el huachicol y venderlo, la red utilizaba un esquema de compañías factureras como Tabasco Capital, PTYH y Mada Energy, las cuales ya están en la mira de las autoridades hacendarias. Con la caída reciente de Jacobo Reyes León (presunto operador del grupo), el cerco judicial sobre el dueño del certamen de belleza más famoso del mundo parece haberse cerrado definitivamente.