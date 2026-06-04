Gobernadores morenistas entrarían a EU pese al retiro de visas; revelan uso de permisos especiales

La Cuarta Transformación mantiene su exigencia de conocer las pruebas que poseen las autoridades de Estados Unidos (EU) contra diversos políticos y gobernadores morenistas vinculados a investigaciones abiertas en aquel país; sin embargo, especialistas recuerdan que, en los procesos de extradición, la evidencia suele presentarse ante los jueces responsables de determinar si existen elementos suficientes para conceder la entrega de un acusado.

Mientras el debate político continúa, las investigaciones avanzan en territorio estadounidense. Algunos de los expedientes relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios, operadores financieros y grupos criminales ya son revisados dentro del sistema judicial de Estados Unidos, donde fiscales y agencias federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

Los permisos especiales que permiten ingresar a Estados Unidos

Uno de los puntos que más llamó la atención en los últimos días surgió tras las revelaciones del periodista Steve Fisher, colaborador de News Collaborative y Los Angeles Times.

Durante una entrevista con Azteca Noticias, explicó que existen autorizaciones especiales conocidas como “parole”, mecanismos que permiten el ingreso temporal a Estados Unidos de personas que normalmente no podrían entrar al país.

De acuerdo con Fisher, estos permisos suelen utilizarse cuando una persona debe proporcionar información, colaborar con una investigación o participar en procedimientos de interés para las autoridades estadounidenses.

Incluso señaló que, en determinados casos, algunos ingresos son coordinados directamente por agencias oficiales que supervisan los traslados dentro del territorio norteamericano.

Gobernadores morenistas siguen entrando a #EU pese a la cancelación de sus visas: según Steve Fisher (@Stevelfisher), lo hacen bajo permisos “parole” emitidos por el Centro Antiterrorismo.



Este recurso excepcional se aplica solo a quienes colaboran con investigaciones, entregan… pic.twitter.com/YakyzgMAKY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Washington concentra recursos en investigar cárteles y sus redes

Más allá de los procesos migratorios, el periodista aseguró que los organismos de inteligencia y seguridad estadounidenses han colocado a los cárteles mexicanos entre sus principales prioridades.

Según explicó, la atención ya no se limita únicamente a los líderes criminales, sino también a las estructuras financieras, operadores y posibles colaboradores que permitan el funcionamiento de estas organizaciones.

La visión de Washington ha evolucionado hasta considerar el fenómeno como un asunto de seguridad nacional. Bajo ese enfoque, las investigaciones continúan ampliándose y alcanzan distintos niveles, mientras la relación entre México y Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más delicados por el intercambio de acusaciones, solicitudes de información y procesos judiciales en curso.