Alerta de riesgo en Matamoros: Ejército toma control del Ejido Sandoval; esto sabemos

Una movilización de elementos castrenses ha provocado gran incertidumbre en la periferia de Matamoros, Tamaulipas, debido a un operativo que se mantiene activo en diversas zonas de campo.

La presencia de las fuerzas de seguridad ha sido notoria desde las primeras horas, destacando el apoyo aéreo mediante el sobrevuelo de una aeronave de ala rotativa que patrulla el perímetro.

Situación de riesgo en la zona poniente de Matamoros

Hasta el momento, las dependencias involucradas no han emitido un informe detallado que explique el origen de estas acciones o si se han logrado detenciones derivadas de la incursión militar en esta región fronteriza.

Ante el incremento de la actividad operativa, la administración municipal de Matamoros utilizó sus plataformas digitales de comunicación para emitir un aviso preventivo a la ciudadanía.

Mediante un mensaje urgente, el Gobierno local confirmó que se atraviesa por una condición de peligro específicamente en las inmediaciones del Ejido Sandoval.

El comunicado oficial subraya que las corporaciones de seguridad ya se encuentran desplegadas en el sitio para controlar la contingencia, por lo que hicieron un llamado enérgico a los habitantes para que se abstengan de transitar por dicha zona hasta que se garantice el restablecimiento del orden.

Despliegue militar: Operativo terrestre y vigilancia aérea en el Ejido Sandoval

El punto geográfico donde se concentran los hechos, el Ejido Sandoval, se localiza hacia la parte poniente de la ciudad. Esta comunidad se encuentra situada a escasa distancia del cruce fronterizo conocido como el Puente Internacional Los Indios, lo que añade una relevancia estratégica al despliegue de los uniformados.

Las autoridades municipales insistieron en la importancia de que la población permanezca atenta únicamente a los reportes emitidos por las fuentes gubernamentales para evitar la propagación de rumores, mientras se espera que el mando militar dé a conocer los objetivos alcanzados durante este patrullaje intensivo.

