Caen los primeros 4 reos fugados en Puerto Vallarta tras el abatimiento de “El Mencho”

En una intervención estratégica liderada por la Secretaría de Marina, en conjunto con diversos cuerpos de inteligencia y el Gabinete de Seguridad Nacional, se confirmó la detención de cuatro individuos que se habían fugado del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta tras los disturbios por el abatimiento de "El Mencho".

A través de despliegues tácticos y tareas de análisis criminal, personal de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la recaptura de 4 sujetos que se habían fugado del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

¿Cómo fue la fuga de reos en Puerto Vallarta tras el abatimiento de "El Mencho"?

Esta intervención se desprende de los disturbios ocurridos el domingo 22 de febrero, fecha en la que un comando a bordo de 2 vehículos irrumpió violentamente en la prisión estatal para liberar a 23 internos. Tras el ataque, las instituciones de seguridad activaron de inmediato un operativo de búsqueda masiva que integró el rastreo de datos, patrullajes de campo y el examen de información de inteligencia.

Para cerrar el cerco sobre los fugitivos, se distribuyeron boletines de búsqueda, se activaron alertas en puntos migratorios y se intensificó el trabajo conjunto con el gobierno estatal. Estas gestiones facilitaron la identificación de trayectos y refugios potenciales. Gracias a esta vigilancia coordinada, las fuerzas del orden localizaron y arrestaron a 4 de los prófugos en el poblado de El Colorado, dentro del mismo municipio de Puerto Vallarta.

Cronología del abatimiento de "El Mencho" y la fuga de reos en Puerto Vallarta

La jornada del 22 de febrero de 2026 quedó marcada por una serie de eventos de alto impacto que alteraron el orden en la región costera de Jalisco.

En Azteca Noticias te informamos sobre los hechos que comenzaron con un enfrentamiento de gran magnitud en el que fuerzas federales lograron abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder de la organización criminal con mayor presencia en la entidad. Este suceso detonó una reacción violenta inmediata en diversos puntos del estado, generando un clima de inestabilidad que fue aprovechado en el sistema penitenciario local.

De manera simultánea a los bloqueos y disturbios registrados tras la caída del líder criminal, en el Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta se reportó una vulneración en los protocolos de seguridad.

Durante la confusión generada por los ataques externos y la movilización de unidades oficiales, un grupo de reos logró evadir los cercos perimetrales del penal. El escape no fue un hecho aislado, sino que formó parte del caos generalizado que vivió el municipio tras el operativo federal contra la cúpula del cártel.

Despliegue de seguridad y situación actual

A raíz de la fuga, el Gabinete de Seguridad Nacional implementó un cerco de vigilancia en las principales salidas de Puerto Vallarta y municipios colindantes. El uso de tecnología de investigación y el despliegue terrestre de la Marina permitieron la ubicación de los primeros 4 prófugos mencionados.

No obstante, la alerta en la zona se mantiene en niveles altos, ya que el número total de evadidos superó la decena de internos, lo que ha obligado a las autoridades a mantener patrullajes constantes y filtros de revisión en la red de carreteras del occidente del país.

La captura de estos 4 sujetos representa el primer avance significativo tras los eventos del 22 de febrero. Según lo reportado por las fuentes informativas, la coordinación entre los niveles de gobierno busca restablecer el control total de la zona, mientras las investigaciones administrativas dentro del penal de Puerto Vallarta continúan para determinar si existió colusión interna que facilitara la salida de los reclusos en medio de la crisis por el abatimiento del líder delictivo.