Empresas sancionadas recibieron contratos millonarios del gobierno federal y los hospitales sin insumos

Aunque han sido sancionadas por irregularidades, varias empresas siguieron recibiendo contratos millonarios del propio gobierno federal, incluso en áreas tan sensibles como la salud y los programas sociales. Así lo revela el Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que expone fallas graves en las compras públicas durante 2025.

De acuerdo con el análisis, dependencias como el IMSS, ISSSTE , IMSS Bienestar y la Secretaría del Bienestar asignaron contratos a proveedores que presentaron documentación falsa, no cumplieron con lo pactado o ya habían sido sancionados por el Estado, y aun así fueron contratados nuevamente.

Contratos con fallas desde el origen



María del Carmen Nava Polina, excomisionada de Transparencia de la Ciudad de México, advirtió que el problema no solo es legal, sino también de impacto directo en la población. “Habría que preguntarnos si hay sobrecosto y si los insumos realmente cumplen con la calidad que debe tener el sector salud”, señaló.

Según el IMCO, en 2025 se asignaron cerca de 3 mil 792 millones de pesos en compras públicas a proveedores sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pese a que ya existían antecedentes de irregularidades.

Estas fallas, advierten especialistas, comienzan desde la revisión de documentos, donde empresas logran pasar filtros con papeles falsos o información inflada.

Documentos falsos y experiencia inventada

Natalia Andrea Campos Delgado, coordinadora de Sociedad en el IMCO, explicó que una de las prácticas más comunes es la falsificación de información. “Presentan documentación falsa, desde hojas de vida y currículums del personal, hasta supuesta experiencia que en realidad no existe”, detalló.

Este tipo de engaños permite que compañías sin capacidad real obtengan contratos que deberían garantizar servicios básicos, especialmente en hospitales y clínicas públicas.

Escasez en hospitales y servicios deficientes

Las consecuencias no se quedan en el papel. Cuando los proveedores no entregan productos o prestan servicios de mala calidad, se genera escasez en hospitales, se retrasan tratamientos y se afecta directamente a los pacientes.

Un ejemplo es el de la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados XOCO SA de CV, a la que la Secretaría del Bienestar adjudicó contratos para servicios de limpieza, impresión y elaboración de material informativo, pese a que posteriormente fue multada e inhabilitada por un año y tres meses por presentar información falsa.

“Afectan hasta la vida de las personas”, advirtió Campos Delgado. “Desde insumos básicos para la salud hasta servicios de limpieza. El IMSS, por ejemplo, ha contratado empresas sancionadas por mal desempeño, y eso impacta el funcionamiento de las instituciones ”.

Adjudicaciones directas, otro foco rojo

A este escenario se suma otro problema: el abuso de las adjudicaciones directas. De acuerdo con el IMCO, cuatro de cada 10 pesos del gasto público se asignan por esta vía, y en muchos casos ni siquiera se justifica por qué no se realiza una licitación.

Este mecanismo, lejos de ser una excepción, se ha convertido en regla, reduciendo la competencia y aumentando el riesgo de corrupción.

Especialistas coinciden en que, mientras no se cierren estas puertas, las irregularidades seguirán repitiéndose, con un costo que no solo se mide en dinero, sino en servicios deficientes y vidas afectadas.