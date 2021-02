Golden Globes 2021: el arranque de una inusual temporada de premios

Este domingo arranca oficialmente la temporada de premios 2021, con la entrega de los Golden Globes.

La ceremonia de esta noche será inusual, pues de entrada, no se contará con el glamour de las alfombras rojas, que usualmente son un escaparate para que diseñadores y casas de moda presenten algunas de sus nuevas piezas teniendo como embajadoras a algunas de las grandes estrellas de Hollywood.

De entrada, otro hecho inédito es que la ceremonia se realizará en febrero, y no durante el primer domingo de enero, como era tradición, debido a la pandemia de Covid-19.

Por si fuera poco, el distanciamiento social será otro de los invitados de la gala de esta noche, pues para demostrarlo, sus anfitrionas, Tina Fey y Amy Poehler, estarán en diferentes puntos, pues una estará en California y otra en Nueva York.

Entre los presentadores de los prmerios de este año destacan Awkwafina, Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Tiffany Haddish y Angela Bassett, quienes ganaron uno de estos galardones el año pasado y que también se espera que estén distribuidos en las dos sedes de la premiación.

LA POLÉMICA GOLPEÓ A LOS GLOBOS

Durante las semanas recientes, la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA), organización responsable de la premiación, ha recibido denuncias por presunto influyentismo entre sus 87 miembros.

La polémica surgió porque directores, actores y medios especializados consideran que algunos de sus integrantes, la gran mayoría, cuentan con una calificación cuestionable, debido a que la mayoría no escriben para publicaciones conocidas, además de que se han denunciado influencias de ‘junkets’ (paquetes de presentación de películas o series) de alto precio.

Otro hecho altamente criticado es que no hubo votantes de raza negra para la ceremonia de este año.

Apenas el año pasado, Ricky Gervais, el anfitrión de la gala de 2020, hizo un chiste sobre “dirigir una ceremonia muy, muy racista” durante su discurso de apertura, afirmando que necesitaban una revisión a sus protocolos.

Como muestra de ello, para este año las cinco cintas de directores negros más aclamadas por la crítica no fueron consideradas para el premio a Mejor Película. Entre ellas destacan ‘La Madre del Jazz’, ‘Una Noche en Miami’, ‘Judas and the Black Messiah’ y ‘Da 5 Bloods’.

Recientemente, la HFPA emitió un comunicado en el que afirmaron que tomarían acciones para cambiar esta situación en el futuro.

“Entendemos que tenemos que traer miembros de raza negra y de otros grupos subrepresentados para contar con una amplia variedad de propuestas”, señala el texto.

Los Golden Globes son la tercera premiación más vista en Estados Unidos, sólo detrás de los Óscar y los Grammy.

La ceremonia de este domingo arranca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tomará la fecha original que habían elegido los Oscar, que movieron su entrega para el próximo 25 de abril.

