“Golden Orb": Así será la ceremonia de coronación del príncipe Carlos

Con la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra se pone en marcha la estrategia que llevará a su hijo Carlos a asumir el trono; se trata de la operación "Golden Orb", nombre en clave para los planes de la coronación del príncipe y su consorte Camila.

El nombre de este operativo salió a la luz por el error de varios funcionarios del Gobierno británico, que no fue editado en un informe público, según explicaba el periódico británico Daily Mail.

"Golden Orb" significa Orbe de Oro y se refiere a uno de los símbolos del poder del rey de Inglaterra. Este orbe pertenece a las Joyas de la Corona y se utiliza en la ceremonia de coronación junto al cetro, el anillo y la espada imperiales.

Durante más de diez años, un comité formado por renombradas figuras de la aristocracia y de otros estratos de la sociedad británica se han reunido para discutir cada elemento de uno de los más importantes acontecimientos reales: la coronación del que es ya próximo monarca británico, el príncipe Carlos.

La ceremonia no tendrá mucho que ver con la que vivió Londres en junio de 1953, con ocho mil invitados y más de 40 mil soldados participando en el desfile.

Será, como dicta la tradición, en la abadía de Westminster, pero no reunirá a más de dos millares de invitados y se prevé que sea una ceremonia sencilla y corta, de acuerdo con los tiempos actuales.

Los detalles de la ceremonia son un misterio, pero se prevé que sea un evento menos lujoso que el de la coronación de su madre, Isabel II, el 2 de junio de 1953.

Se especula con la idea de que la coronación de Carlos será más corta, y que una gran parte de los invitados serán representantes de organizaciones benéficas.

Se reservará asientos a los pares o nobles, diplomáticos, cargos del ejército, personalidades religiosas y de países extranjeros y representantes de los países de la Commonwealth, de los que también será Rey el hijo de Isabel II.

¿Carlos III o Jorge VII?

Aunque se desconoce la fecha de la coronación del príncipe Carlos de Inglaterra se calcula será meses después de la muerte de su madre.

Otro misterio es con qué nombre accederá el primogénito de la reina Isabel al trono. Porque podría darse el caso de que no reinara como Carlos III, con su primer nombre de pila.

Carlos Felipe Arturo Jorge, son los cuatro nombres con los que fue bautizado y podría elegir alguno de ellos. Dicen, los cercanos a la familia real que se decantará por el de Jorge VII, en honor a su abuelo.