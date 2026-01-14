Caen narcotraficantes en Clavería, Azcapotzalco; les decomisan arsenal y drogas| Mientras Dormía

Una alerta por operativo de última hora sacudió a la CDMX hoy 14 de enero, luego de un intenso movimiento de agentes de la policía capitalina encabezado por la Secretaría de Seguridad en la alcaldía Azcapotzalco. Mientras Usted dormía, un despliegue coordinado permitió la captura de narcotraficantes en la colonia Clavería, donde autoridades aseguraron drogas, armas y un inmueble presuntamente ligado a actividades delictivas.

Detienen a narcotraficantes con drogas y armas en Azcapotzalco

El operativo se registró sobre la calle Heliópolis, en Clavería, Azcapotzalco, tras varias denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia constante de personas sospechosas. A partir de estos reportes, los agentes realizaron labores de inteligencia, vigilancia discreta y seguimiento, con lo que lograron reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de cateo.

Durante la diligencia judicial, las autoridades ingresaron al domicilio y detuvieron a tres personas, dos mujeres y un hombre, señaladas como narcotraficantes que operaban en Clavería, Azcapotzalco.

En el lugar se localizaron bolsas con drogas, así como armas de fuego, las cuales fueron aseguradas como evidencia. El operativo se realizó sin que los detenidos opusieran resistencia, y la zona fue resguardada para evitar riesgos a la población.

Los narcotraficantes, junto con las drogas y el arsenal decomisado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas.

El inmueble quedó asegurado, mientras vecinos de Clavería, Azcapotzalco , reconocieron la importancia del operativo para recuperar la tranquilidad en la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CAOS VIAL POR MARCHAS EN CDMX! CALLES CERRADAS Y AFECTACIONES POR MANIFESTANTES ESTE MIÉRCOLES; ALTERNATIVAS VIALES

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En #Azcapotzalco, dos mujeres y un hombre fueron detenidos tras un cateo en la colonia Clavería, donde autoridades aseguraron droga y armas de fuego, luego de denuncias vecinales.



En #Iztacalco, un joven motociclista perdió la vida tras caer de un… pic.twitter.com/pndqsktrpm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026

Tragedia de madrugada: motociclista cae de puente y muere rumbo al AICM

En otro hecho ocurrido, Mientras Usted Dormía , un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 15 metros cuando circulaba en motocicleta sobre el puente que conecta el Viaducto Río de la Piedad con la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el accidente ocurrió a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista viajaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva, perdió el control, salió del puente y se precipitó al vacío. Paramédicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves lesiones, mientras autoridades realizaron las diligencias correspondientes.