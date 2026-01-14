Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos vial por marchas en CDMX! Calles cerradas y afectaciones por manifestantes este miércoles; alternativas viales

Las marchas para este miércoles 14 de enero 2025 podrían afectar gravemente la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles afectadas.

Marchas en CDMX HOY 14 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Calles afectadas por marchas en CDMX HOY 14 de enero 2026|X: @OVIALCDMX
Escrito por:  Fernanda Benítez , Oscar Morales

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 14 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Bloquean circulación de Fray Servando Teresa de Mier y de Isabel La Católica

Manifestantes cierran la circulación de Fray Servando Teresa de Mier y de Isabel La Católica, a partir de Bolívar. Alternativas viales: Eje 2 Sur y Eje Central.

Manifestantes bloquean Isabel La Católica; zonas afectadas

Ex trabajadores de la Dirección General de la Administración y Coordinación General de Recursos Humanos de la SEP, acompañados de integrantes de la CNTE, bloquean el cruce de Isabel La Católica y Chimalpopoca en el centro de protesta.

Denuncian despidos injustificados, abuso de autoridad y acoso.

¿Ya comenzaron las marchas en la CDMX este miércoles?

Por el momento no se registra ninguna manifestación o marcha en la CDMX en las primeras horas de este miércoles; sin embargo, se esperan varias protestas a lo largo del día.

Durante el día, manifestantes acudirán a Donceles y Allende, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Buen avance en Av. Chapultepec

Reportan buen avance en Av. Chapultepec desde Mérida a Cuauhtémoc.

¿Qué marchas habrá en CDMX este miércoles?

Estas son las marchas que afectarán las calles de la CDMX para este miércoles.

🛑 10:00 horas - Manifestantes en Calzada de Tlalpán, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

¿Qué autos no circulan hoy 14 de enero 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado roja
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Con hologramas 1 y 2

