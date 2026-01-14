¡Caos vial por marchas en CDMX! Calles cerradas y afectaciones por manifestantes este miércoles; alternativas viales
Las marchas para este miércoles 14 de enero 2025 podrían afectar gravemente la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles afectadas.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 14 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 14 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Bloquean circulación de Fray Servando Teresa de Mier y de Isabel La Católica
Manifestantes cierran la circulación de Fray Servando Teresa de Mier y de Isabel La Católica, a partir de Bolívar. Alternativas viales: Eje 2 Sur y Eje Central.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier y de Isabel La Católica, a partir de Bolívar; por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Eje 2 Sur y Eje Central. pic.twitter.com/RF6IFAaKz4— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 14, 2026
Manifestantes bloquean Isabel La Católica; zonas afectadas
Ex trabajadores de la Dirección General de la Administración y Coordinación General de Recursos Humanos de la SEP, acompañados de integrantes de la CNTE, bloquean el cruce de Isabel La Católica y Chimalpopoca en el centro de protesta.
Denuncian despidos injustificados, abuso de autoridad y acoso.
#AlertaVialFIA | Extrabajadores de la Dirección general de administración y coordinación general de recursos humanos de la #SEP, apoyados por integrantes de la #CNTE, se manifiestan y bloquean el cruce de Isabel la Católica y Chimalpopoca en el centro.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2026
Esto en protesta por… pic.twitter.com/AYAOLeqS3Q
¿Ya comenzaron las marchas en la CDMX este miércoles?
Por el momento no se registra ninguna manifestación o marcha en la CDMX en las primeras horas de este miércoles; sin embargo, se esperan varias protestas a lo largo del día.
Durante el día, manifestantes acudirán a Donceles y Allende, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.
#PrecauciónVial | Durante el día arribarán manifestantes a Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 14, 2026
Buen avance en Av. Chapultepec
Reportan buen avance en Av. Chapultepec desde Mérida a Cuauhtémoc.
Av. Chapultepec con #BuenAvance de Mérida a Cuauhtémoc. #MoviliadadCDMX pic.twitter.com/QXlvX3AnuF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 14, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este miércoles?
Estas son las marchas que afectarán las calles de la CDMX para este miércoles.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Calzada de Tlalpán, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.
🛑 10:00 horas - Manifestantes en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 14 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 14, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshd9y1 pic.twitter.com/zGycD8NXXW
¿Qué autos no circulan hoy 14 de enero 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado roja
- Terminación de placas 3 y 4
- Con hologramas 1 y 2
🌞 ¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 14, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 14 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/uxb57BkAfw