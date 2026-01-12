“Cocinas” desmanteladas: Marina incauta 700 kg de cristal y toneladas de químicos en 3 estados

En una ofensiva simultánea contra la producción de drogas sintéticas, fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) asestaron un golpe millonario a la infraestructura del crimen organizado.

El saldo: el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos y el aseguramiento de más de 700 kilogramos de metanfetamina y toneladas de precursores químicos en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la magnitud del operativo y señaló que estas acciones buscan debilitar directamente la capacidad financiera de los cárteles y proteger a los jóvenes del consumo de sustancias.

Metanfetamina y un mar de químicos en laboratorios de Sinaloa, Michoacán y Durango

De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad, el acumulado de lo incautado en las tres entidades asciende a:



+700 kilogramos de metanfetamina (cristal).

de metanfetamina (cristal). 12,000 litros de precursores químicos líquidos.

de precursores químicos líquidos. Dos toneladas de precursores químicos sólidos.

Así fue el despliegue de la Marina contra el narco:

Las acciones operativas se realizaron en coordinación con la FGR, la Defensa, la Guardia Nacional y policías estatales, focalizándose en zonas rurales de difícil acceso:

1. Sinaloa (El producto terminado)

En el poblado de Los Cedros, elementos navales ubicaron un laboratorio activo donde se incautó la mayor parte de la droga lista para su distribución. Se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, además de 1,150 litros y 695 kilos de insumos químicos.

2. Michoacán (La bodega de químicos)

En la localidad de La Escondida, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se desmanteló un laboratorio que funcionaba como un centro de almacenamiento masivo. Ahí se hallaron 9,700 litros y 500 kilos de precursores, además de herramientas especializadas.

3. Durango (Infraestructura inhabilitada)

Durante un recorrido terrestre en Carricitos, se localizó otro punto de producción con extensas áreas de operación. Fueron asegurados 1,150 litros y 695 kilos de material para la elaboración de sintéticos. Todas las instalaciones fueron inhabilitadas para evitar su reactivación.

La destrucción de estos complejos representa un quiebre en la cadena logística de los grupos delictivos que operan en el occidente y norte del país, impidiendo que miles de dosis lleguen a las calles; sin embargo, este tipo de resultados no son nuevos y tiene conocimiento de la presencia de cientos de laboratorios distribuidos en zonas de difícil acceso en dichos laboratorios.