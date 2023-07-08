De lunes a jueves de esta semana, la temperatura promedio global estableció el récord más alto tres veces consecutivas mientras el calor abrasador continuaba golpeando muchos lugares del mundo, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de los Estados Unidos.

El NWS dijo que la temperatura promedio global el jueves aumentó a 17.23 grados Celsius, una vez más estableciendo el récord de la temperatura promedio global más alta registrada por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de los Estados Unidos en 1979.

En solo cuatro días, la temperatura del planeta marcó tres veces nuevos máximos, con 17,01 grados centígrados el lunes, 17,18 grados centígrados el martes, que se mantuvo el miércoles, y 17,23 grados centígrados el jueves.

Robert Rohde, científico de Berkeley Earth, un instituto de investigación sin fines de lucro, dijo que el aumento reciente en la temperatura promedio global es el resultado del cambio climático a largo plazo causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de temperatura a corto plazo causado por la Fenómeno El Niño. La temperatura media mundial en el próximo mes y medio seguirá aumentando.

The 🌎 is on a record-breaking streak:



🔥5 July was the hottest day on record for average air temperatures - after the hottest week

🔥It was the hottest June for sea surface temperatures

🔥July could be the warmest month ever



We must act now to turn the tide on #climatechange pic.twitter.com/CylZqFN3l3 — UN Climate Change (@UNFCCC) July 7, 2023

Cambio climático representa amenaza existencial para el mundo

Estados Unidos y China, como las dos economías más grandes del mundo, deben trabajar juntos para combatir la "amenaza existencial" del cambio climático, dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a funcionarios del gobierno chino y expertos en clima este sábado.

Durante una visita a Beijing, Yellen dijo que la cooperación previa sobre el cambio climático entre Estados Unidos y China había hecho posibles avances globales como el Acuerdo de París de 2015, y agregó que ambos gobiernos querían apoyar a los mercados emergentes y a los países en desarrollo en su esfuerzo por cumplir sus objetivos climáticos.

Today I met with PRC Premier Li Qiang where I emphasized @POTUS’s desire for a healthy economic relationship with China that benefits both our economies and American workers and businesses. pic.twitter.com/TJxqUYy5gH — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 7, 2023

Janet Yellen / Secretaria del Tesoro de Estados Unidos:

“El cambio climático encabeza la lista de desafíos globales, y Estados Unidos y China deben trabajar juntos para abordar esta amenaza existencial”.

En un discurso preparado en una mesa redonda sobre el clima en Beijing, a la que también asistió el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, Yellen agregó que la cooperación continua entre Estados Unidos y China en el financiamiento climático era fundamental y que ambos países tenían la responsabilidad conjunta de liderar el camino.

Dijo que el financiamiento para tales iniciativas debe coordinarse de manera eficiente y efectiva, y agregó que el apoyo de Beijing a las instituciones climáticas multilaterales existentes como el Fondo Verde para el Clima (GCF) y los Fondos de Inversión Climática, junto con Washington y otros, podría impulsar su impacto.