Google pagará multa millonaria tras perder juicio contra la UE

Tras perder el juicio contra la Unión Europea (UE), Google tendrá que pagar una multa millonaria por abuso de posición en su servicio de Google Shopping.

La multimillonaria empresa tech Alphabet, dueña de Google, tendrá que pagar una multa de 2 mil 400 millones de euros de acuerdo con el veredicto dado por la Corte General de la Unión Europea.

Si bien esta no es la primera multa impuesta al gigante, sí es la primera vez que se llevará a cabo, pues el tribunal europeo rechazó la apelación impuesta por Google en el 2017 de la multa que se le había impuesto luego de que la empresa internacional fuera acusada de favorecer su servicio Google Shopping sobre su competencia online.

A través de su cuenta oficial, la Corte de Justicia de la UE dio a conocer la noticia junto con una declaración en contra del abuso de posición por parte del gigante.

Rechaza en gran medida la acción de Google contra la decisión de la Comisión Europea que determina un abuso de posición dominante. Corte de Justicia de la UE

#EUGeneralCourt largely dismisses @Google action against @EU_Commission decision finding an abuse of a dominant position on its part by favouring its own comparison shopping service and upholds the €2.42 billion fine @Alphabetinc 👉https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 10, 2021

Recordemos que Google fue señalada por favorecer a su propio servicio de comparación de precio, tomando ventaja sobre sus rivales a la hora de que los resultados de búsqueda fueran mostrados a los usuarios.

“Google favoreció su propio servicio de comparación por encima de la competencia, en lugar de dar los mejores resultados”, declaró la Corte General de Justicia a medios internacionales.

Con estas declaraciones, la Corte General reitera que la histórica multa por 2 mil 400 millones de euros tendrá que ser pagada en su totalidad.

¿Es la primera multa que recibe Google por parte de la UE?

Esta no es la primera multa que la UE impone a la millonaria empresa, pero sí es la primera que se llevará a cabo, convirtiendo este fallo contra Google en un hecho histórico.

De aplicarse todas las multas existentes, la compañía tendría que pagar más de 5 mil millones de euros, de los cuales 340 millones de euros serían por abuso de posición al favorecer a su sistema operativo, Android, en 2018.

Por otra parte, investigaciones contra la compañía han comenzado por restricción de datos de competidores y en Corea aún enfrentan una demanda por 177 millones de dólares por abusar de su poder con su sistema operativo Android.

|Instagram: @google

Sin dudas este triunfo representa un avance importante para Margrethe Vestager, titular del organismo, la cual busca regular a gigantes empresas tecnológicas internacionales como lo son Google.

Cabe destacar que esta victoria contra Google es la primera de tres fallos que aún se analizan en la UE. Las multas juntas sumarían más de 8 millones de euros en multas.