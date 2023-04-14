Fatou, la gorila más vieja del mundo cumple 66 años en Alemania

Fatou es un gorila occidental de tierras bajas y estos mamíferos son caracterizados por el castaño obscuro de su pelaje, brazos más largos y una cresta a lo largo de la frente. Actualmente se sabe que un gorila, en medio de su hábitat salvaje y al alcance de cualquier tipo de cazador, vive entre 35 y 40 años, lamentablemente, la especie de esta gorila se encuentran en peligro de extinción a consecuencia de que son comercializados como alimento.

Debido a la edad de Fatou, que supera en más de dos décadas el promedio de vida de los gorilas de hasta 40 años, requiere aún más cuidados.

En por eso que en el zoológico de Berlín en Alemania celebran el cumpleaños 66 de Fatou y como obsequio de cumpleaños le dieron regalos comestibles ya que la dieta consiste en vegetales debido a su edad avanzada, Fatou necesita alimentos muy blandos que puedan ser fáciles de masticar incluso sin dientes.

Se tiene la esperanza que Fatou sirva a los visitantes del zoológico en Alemania como inspiración para la concientización con respecto a problemas como la destrucción del hábitat natural de la familia de esta vieja gorila por la tala y la minería así como la caza furtiva de esta especie.

Hábitat y dieta de los gorilas occidentales de tierras bajas

El gorila occidental de tierras bajas se pueden encontrar en más de 700 000 kilómetros de áfrica central y occidental, estos gorilas viven en espesas selvas tropicales en donde se encuentran abundante comida para su dieta vegetariana, ellos se alimentan de raíces, brotes, frutas, apio silvestre y pulpa de árboles.

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Las tropas de los gorilas occidentales

El gorila occidental si puede trepar arboles sin embargo estos prefieren permanecer en el suelo con sus comunidades de hasta 30 gorilas, las tropas son dirigidas por un gorila macho mayor y los miembros que conforman esta comunidad son machos jóvenes, hembras y sus crías.

El líder de la tropa es encargado de organizar las actividades que realizara el grupo como anidar en las hojas, comer y moverse de área, los gorilas generalmente son tranquilos y no agresivos a menos que se les moleste.

Gama de vocalización de los gorilas occidentales de tierras bajas

Normalmente los gorilas son animales silenciosos pero los gorilas de tierras bajas occidentales tienen una amplia gama de vocalización, ellos por lo menos tienen 22 ululatos, ladridos y gritos diferentes, cada uno con su propio significado, los gorilas en cautiverio han mostrado una gran inteligencia incluso han aprendido el lenguaje de señas de los humanos.

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Conservación de los gorilas de tierras bajas occidentales

Los gorilas de tierras bajas occidentales son una subespecie de gorilas más pobladas que enfrentan amenaza y están clasificados en peligro crítico, la perdida de bosques es una de las amenazas que destruye el habitad de los gorilas y despeja el camino para los cazadores casi el 80 por ciento de los gorilas de tierras bajas viven en áreas desprotegidas y son más vulnerables a la caza fugitiva.

Actualmente los gorilas de tierras bajas occidentales están protegidos por las leyes nacionales e internacionales y esto ha tenido buenos resultados ya que investigadores encontraron 361 mil 900 gorilas de tierras bajas occidentales.