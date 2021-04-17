Gotas milagrosas de Maduro contra Covid-19 son enjuague bucal

Las “gotas milagrosas” que el presidente Nicolás Maduro utiliza para protegerse del Covid-19, en realidad no previenen el contagio, únicamente sirven como enjuague bucal, confirmó la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.

La academia explicó que las gotas en realidad son un compuesto vegetal que hace 40 años se utilizaban como antiséptico local y hasta ahora no se ha confirmado que tengan un uso antiviral.

Las gotas “son un compuesto vegetal a base de isotimol, que hace 30 o 40 años fue utilizado como enjuague bucal y en algunos casos tuvo un uso dermatológico, pero no se les conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación”, precisó Enrique López Loyo, presidente de la institución médica.

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En entrevista con un medio local, López Loyo se mostró en contra de que este enjuague bucal se ofrezca como una alternativa a la vacuna contra Covid-19. Para que la población esté protegida, “necesitamos la vacunación”, añadió.

El especialista afirmó que “el régimen de Nicolás Maduro establece que las formulaciones vegetales pueden tener un efecto coadyuvante como infusiones que acompañan la terapia, pero no tienen ninguna convicción científica para decretarse como protectoras”.

Asimismo, mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta ahora no ha confirmado la existencia de un medicamento preventivo contra Covid-19.

Carvativir: las gotas milagrosas de Maduro

En enero de este año, el presidente venezolano dijo que “diez goticas de Carvativir bajo la lengua cada cuatro horas y el milagro se hace”.

Luego de sus declaraciones, la comunidad médica y científica mostró preocupación ya que consideraron que el presidente venezolano alimentaba la incertidumbre y promovía el uso de remedios caseros contra Covid-19.

María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) insistió que de manera repetida han manifestado su preocupación “ante el anuncio de terapias que no tienen evidencia científica publicada”.

“Estos anuncios alimentan la incertidumbre y simplemente dejan más preguntas que respuestas”, añadió la presidenta de la SVI.

La Academia Nacional de Medicina de #Venezuela afirmó que #Carvativir, las “goticas milagrosas” de Nicolás Maduro solo sirven como enjuague bucal.



El régimen de Maduro se burla de los #venezolanos con esas gotas en plena pandemia. Esa gente no tiene reparo.#DanielRios pic.twitter.com/kbUZ6sA2CR — Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) April 17, 2021

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