Terror en Ecatepec: asaltan a punta de pistola a personas que esperaban el transporte público

Otro asalto fue captado a través de cámaras de seguridad, mientras usuarios se disponían a ir a su trabajo como cualquier mañana en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 9 de abril, alrededor de las 6:00 horas, en la avenida Chiapas, en Santa María Tulpetlac. En ese momento, al menos 7 personas esperaban en fila a que llegara la combi, cuando se vieron sorprendidos por una motocicleta que se aproximaba a gran velocidad.

Asalto en Ecatepec: disparan al aire para asustar a los pasajeros en Edomex

En el video, los delincuentes, vestidos con chamarras negras y cascos, se acercaron rápidamente a las personas y, sin dudar, sacaron sus armas para amenazar a las víctimas.

El primer hombre se bajó de la motocicleta y se dirigió a las personas que se encontraban más cerca para quitarles las carteras y celulares. En tanto que el segundo, comenzó a amenazar a los otros pasajeros con la pistola, quienes solo pudieron entregar sus cosas y alejarse de la calle.

El asalto se consumó en menos de 30 segundos. Posteriormente, los responsables acomodaron las cosas robadas y huyeron del lugar a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido. Habitantes de la zona señalaron que, pese a que el área cuenta con iluminación y cámaras de vigilancia, el auxilio por parte de las autoridades nunca llegó.

Otro asalto en la misma semana en Tulpetlac, Ecatepec

Este hecho no fue aislado. Apenas unos días antes, el lunes 6 de abril, otro asalto fue captado por cámaras de seguridad en la colonia Almarcigo Sur Tulpetlac. En ese caso, tres presuntos delincuentes lograron despojar de todas sus pertenencias a un transeúnte en tan solo 20 segundos.

Las imágenes muestran cómo los sujetos se mueven en dos motocicletas, aparentemente sin levantar sospechas. Sin embargo, en cuestión de segundos, interceptaron a un hombre que caminaba por la zona.

Uno de los delincuentes descendió rápidamente de la motocicleta y cometió el robo en tan solo segundos, mientras sus cómplices vigilaban. Tras cometer el delito, huyeron del lugar con total tranquilidad. En el video también se observa a una mujer que presencia el asalto y que, al percatarse de la situación, corre para evitar convertirse en otra víctima.

Aumenta la preocupación por la inseguridad en Ecatepec

La difusión de estos videos ha generado una ola de indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigen mayor presencia policial y acciones contundentes para frenar la delincuencia.

Los constantes asaltos, especialmente en horarios laborales y en puntos de alta afluencia como paradas de transporte público, han incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes. Mientras tanto, las autoridades no han dado a conocer avances en la captura de los asaltantes..

