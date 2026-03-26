¿Fuero o impunidad? Investigan a diputada Graciela Argueta por obstruir detención en Coacalco

Un video viralizado en redes sociales ha puesto en el ojo del huracán a la diputada local de Morena en el Estado de México, Graciela Argueta, tras ser captada protegiendo a dos sujetos que presuntamente intentaron extorsionar un autolavado en el municipio de Coacalco. Las imágenes muestran a los individuos amedrentando a la propietaria del establecimiento, presentándose bajo la amenaza de ser parte de una organización criminal.

"¿No está el dueño? ¿Qué necesitaba? La maña...", se escucha decir a uno de los sujetos en la grabación, mientras buscaban intimidar al personal del negocio.

La intervención del fuero: "Soy diputada"

Al arribo de la policía municipal, la legisladora intervino activamente para evitar la detención de sus acompañantes. Haciendo gala de su cargo en el Congreso local, confrontó a los uniformados cuestionando su actuar: "Soy diputada del Congreso… se ostentaron como de la maña… ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?", increpó a los oficiales.

Escándalo en Coacalco



La legisladora local Graciela Argueta fue captada en video interviniendo para evitar la detención de dos sujetos que amedrentaron a la dueña de un autol lavado ostentándose como miembros de "la maña".



A pesar del "charolazo" y la resistencia de la… pic.twitter.com/jSSiWx1RAY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

A pesar de la presión ejercida por la morenista, los policías mantuvieron el protocolo y trasladaron a los sospechosos al Ministerio Público. Sin embargo, tras la comparecencia, tanto la diputada como los sujetos obtuvieron su libertad inmediata.

La coartada de la "caja olvidada"

Para justificar el incidente, Graciela Argueta señaló que los detenidos trabajan directamente con ella y que su presencia en el autolavado obedecía a la recuperación de una caja que ella misma había olvidado en el lugar hace mes y medio. Con esta declaración, la legisladora reconoció no solo que intercedió por ellos, sino que ella misma fue quien los envió al establecimiento.

"Estos chicos son unos trabajadores responsables que me apoyan a mí", defendió la diputada local ante las cámaras, minimizando el lenguaje de amenaza utilizado por su personal.

Investigan extorsión y abuso de autoridad

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público de Coacalco inició formalmente una carpeta de investigación por el delito de extorsión, aunque especialistas legales advierten que las implicaciones podrían ser mayores para la servidora pública.

Al respecto, la abogada Maricruz García señaló que del incidente emanan claramente dos delitos: "el primero de extorsión y el de abuso de autoridad". El caso ha generado indignación, al señalarse que una diputada local utilizó su pertenencia al régimen para amedrentar tanto a ciudadanos como a la autoridad policial. Debido a las amenazas vertidas durante el conflicto, ya se han concedido medidas de protección tanto a la víctima del autolavado como a los policías municipales intervinientes.