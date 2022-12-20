Graduados provocan socavón en Perú mientras bailaban “hasta el suelo”

Momentos de tensión se vivieron en una provincia de Perú este fin de semana, pues a través de redes sociales se difundió un video en el que se captó el momento en que varios graduados de la escuela Antonio Raymondi cayeron dentro de un socavón que se formó en el suelo mientras bailaban, pues en el momento en que se juntaron la mayoría en un mismo punto, el suelo del salón donde se llevaba a cabo el evento no soportó el peso y provocó el hundimiento.

Esto provocó una aparatosa caída por parte de los alumnos, quienes estaban acompañados por sus padres y auxiliaron al instante; sin embargo, durante muchos minutos los habitantes de la provincia de Huallaga, en el departamento de San Martín, quedaron atrapados y con heridas a causa del impacto, ya que cayeron poco menos de dos metros.

Medios locales informaron que algunos tuvieron que ser trasladados a un centro de salud cercano, mientras que otros jóvenes pudieron ser auxiliados en el sitio y extraídos por los mismos invitados a la fiesta, quienes después de unos momentos colocaron una especie de escalera para ayudar a los afectados.

En el audio del video que se volvió viral en redes se pudo escuchar cómo uno de los animadores exhortó a los presentes a no acumularse alrededor de la zona afectada, con el objetivo de no empeorar la situación y aumentar el tamaño del socavón.

¿Qué es un socavón?

Un socavón es conocido generalmente como un hundimiento provocado por corrientes subterráneas o algún espacio bajo la tierra, en donde colapsa el piso de forma natural o ante una fuerza externa, tal como la que ocurrió con los gradudados de Perú este fin de semana, quienes fueron víctimas de un vacía abajo de donde se llevabab a cabo la fiesta.

Hay varios tipos de socavones, ya que todos tienen un surgimiento distinto y con razones diferentes. Hay algunos por disolución de roca, subsidencia de la cubierta, colapso o provocados por malas prácticas en construcción y extracción de agua, razónes por las que en México se tienen registrados un gran número de casos a lo largo del país.

