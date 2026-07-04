VIDEO| Granizada colapsa Interlomas: lluvia deja autos varados e inundaciones en Huixquilucan

Una intensa tormenta acompañada de granizo provocó un panorama de caos en la zona poniente del Valle de México. Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, fue una de las áreas más afectadas por la granizada, con inundaciones que paralizaron la circulación y dejaron varados varios vehículos.

Vehículos quedan varados tras granizada en Huixquilucan

Una intenssa lluvia acompañada de granizo provocó severas afectaciones la tarde de este viernes en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde varias vialidades quedaron paralizadas.

La zona de Interlomas fue una de las más afectadas por la tormenta. En distintos puntos se registraron severos encharcamientos y, en algunos sitios, el nivel del agua rebasí el medio metro de altura, lo que provocó que varios vehículos quedaran varados.

Entre las vialidades con mayores afectaciones se encuentra la de Barranca, a la altura del retorno de Valle Real, donde se reportaron importantes acumulaciones de agua que dificultaron la circulación.

En el Parque Interlomas, la lluvia se intensificó con una fuerte caída de granizo, mientras que en las vialidades de El Yaqui también se reportaron complicaciones para los conductores debido a los encharcamientos y la reducción de la visibilidad.

Hacienda de las Golondrinas en Interlomas.

¿De verdad en la zona residencial piensan en reelegir a Enrique Vargas del Villar?#Huixquilucan pic.twitter.com/LvAbavMBNN — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) July 4, 2026

Las intensas precipitaciones dejaron imágenes del impacto de la tormenta. En uno de los puntos afectados, una camioneta quedó flotando entre el agua y la basura arrastrada por la corriente, reflejando la fuerza con la que se dieron las inundaciones.

Elementos del cuerpo de Bomberos realizan labores en las zonas afectadas para retirar el hielo acumulado y disminuir los niveles de inundación, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir los riesgos para la población.

Pronostican lluvia en todas las alcaldías de la CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México activaron las alertas amarilla y naranja por pronostico de lluvias fuertes a intensas en las 16 alcaldías de la capital.

La medida busca advertir a la población sobre las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas y el riesgo de afectaciones como encharcamientos, inundaciones, caída de ramas y árboles, así como posibles deslaves en zonas de ladera.

La alerta roja, uno de los niveles más altos del Sistema de Alerta Temprana, fue emitida para Cuajimalpa donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad, acompañadas de posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Mientras que la alerta amarilla permanece vigente en el resto de la ciudad por luvias y chubascos que también podrían generar complicaciones.

