VIDEO | "¡Mi amor, noooo!” Brenda murió tras ser atropellada frente a su novio en Tecámac

Una joven llamada Brenda Michel en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), fue atropellada por un automóvil cuando caminaba con su novio para ir a trabajar, sin embargo, la persona responsable no ha sido detenida y el trágico momento fue grabado por una cámara vecinal.

El caso fue dado a conocer luego de la publicación de un video que muestra el momento exacto de los hechos.

La grabación registró que la joven fue arrollada el domingo 28 de junio de 2026 mintuos después de las 20:00 horas. No obstante, después de estar hospitalizada, la joven murió.

¿Qué se sabe del caso de la joven Brenda atropellada en Tecámac?

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, la víctima fue identificada como Brenda Michel Trujano Bonilla, quien caminaba con su novio en la calle Rancho San Diego, de la colonia Fraccionamiento Sierra Hermosa.

La mujer se dirigía a su trabajo cuando fue impactada por un vehículo. Brenda estuvo en coma durante cinco días en el Hospital General Regional No. 200 del Instituto Mexicano del Seeguro Social (IMSS), donde murió.

En el video se aprecia que ambos iban caminando bajo la lluvia, cuando todo cambió: en segundos, un automóvil la embistió y arrojó varios metros, para luego huir. Enseguida, el joven que iba con ella corrió para auxiliarla y gritó para pedir ayuda.

Conductor que atropelló a Brenda sería su exnovio

Información preliminar difundida en redes sociales señala que, de acuerdo con vecinos de la colonia Fraccionamiento Sierra Hermosa, el conductor al parecer se encontraba en estado de ebriedad, pero se dio a la fuga.

Se reporta que el automóvil involucrado es un Seat Altea negro. Presuntamente el conductor es un hombre, quien al parecer tuvo una relación de pareja con Brenda, pero hasta ahora no se sabe más de él y se encuentra prófugo de la justicia.

Buscan a sujeto que atropelló y mató a Brenda Michel

De acuerdo con familiares de la joven, el agresor habría actuado de esta forma por celos. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación para tratar de ubicar y detener al presunto responsable.

