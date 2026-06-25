México vs República Checa: Caen más de 20 personas por delitos en el Estadio Ciudad de México

El tercer partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, contra República Checa desplegó a varios elementos de seguridad en toda la capital, especialmente en el Estadio Ciudad de México, sede del encuentro.

Entre festejos masivos y tráfico, el partido también provocó celebraciones masivas y alegría de los aficionados mexicanos.

Detenidos en el partido México vs Chequia

Las revisiones en los filtros de acceso y las vialidades principales terminaron con el arresto de un total de 29 personas. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detectaron varias conductas que infringían la ley mientras los aficionados intentaban ingresar al estadio.

Todos los capturados fueron trasladados ante el ministerio público y jueces cívicos para que se defina qué consecuencias tendrán.

Reventa de boletos en el Estadio Ciudad de México

Una situación que se repite cada encuentro deportivo es la reventa de boletos y el manejo de los mismos en la inmediaciones del lugar.

Las autoridades identificaron a 14 personas por revender entradas en el lugar, mientras que otros ocho sujetos terminaron bajo arresto porque intentaron meterse al recinto haciéndose pasar por trabajadores del personal de accesos, usando identificaciones falsas para brincarse los filtros.

Celulares robados y venta de droga

La delincuencia también intentó aprovecharse de los pasillos del Estadio Ciudad de México.

El reporte oficial indica que los policías detuvieron a cinco personas por el presunto robo de teléfonos celulares a los asistentes, además de la captura de dos sujetos más que caminaban entre la multitud vendiendo sustancias ilícitas bajo el cargo de narcomenudeo.

#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #SeguridadMundial | La #SSC realizó un operativo de seguridad, prevención, proximidad y vialidad, para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y turistas que disfrutaron el partido de futbol entre las selecciones de #Chequia… pic.twitter.com/dO1zDRLOBA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 25, 2026

Cuántas personas llegaron al Ángel

El operativo no solo fue de vigilancia, sino también de apoyo para los más de 800 mil fanáticos que salieron a las calles, el Zócalo y los centros de reunión.

Los paramédicos y policías dieron más de ocho mil atenciones ciudadanas para resolver dudas de ubicación y auxiliaron a 19 personas con traslados o asistencias médicas previas al hospital debido a golpes de calor o desmayos.

Traductores y auxilio animal en el Ángel de la Independencia

Los festejos avanzaron con orden en las avenidas principales hasta concentrarse por la noche en la glorieta del Ángel de la Independencia.

En las zonas con mayor afluencia de extranjeros, la Policía Turística apoyó con 99 traducciones en diferentes idiomas para guiar a los visitantes, mientras que la Brigada de Vigilancia Animal montó puntos de hidratación para promover el cuidado de mascotas.