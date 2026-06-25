Una persona fallece y 2 más son hospitalizadas por intoxicación en Coyoacán

Un lamentable incidente ocurrió luego de que una persona perdiera la vida dentro de un complejo habitacional situado sobre la Avenida División del Norte, en el número 3533, en Coyoacán. Se presume que podría haber sido por intoxicación.

El suceso, catalogado preliminarmente como un caso de intoxicación, movilizó a los equipos de emergencia tras recibir el aviso de auxilio por parte de los residentes sobre varias personas que presentaban complicaciones graves de salud.

⭕️Tragedia en Coyoacán



Una persona murió y dos más fueron hospitalizadas tras una presunta intoxicación en un inmueble de Avenida División del Norte.



Servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una víctima y brindaron atención a otras dos personas afectadas.



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¿Qué ocurrió en el edificio de División del Norte 3533?

Al arribar al domicilio señalado, los equipos de socorro procedieron con la evaluación de los afectados. Lamentablemente, los paramédicos constataron que uno de los individuos involucrados ya no presentaba signos vitales.

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Por su parte, las otras dos personas afectadas fueron estabilizadas mediante atención prehospitalaria inicial antes de ser canalizadas a un nosocomio, donde actualmente reciben atención médica especializada bajo supervisión.

Estado de salud de los afectados por la intoxicación en Coyoacán

El área del edificio donde ocurrieron los hechos se encuentra bajo un estricto resguardo por parte de elementos de seguridad pública. Mientras tanto, especialistas en criminalística adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han comenzado con las diligencias necesarias en el lugar.

Hasta el instante en que se redactó esta información, las autoridades competentes no han emitido un reporte oficial respecto a la sustancia específica que habría derivado en la intoxicación.

¿Qué sustancias podrían causar una intoxicación masiva en departamentos?

De acuerdo con diversas autoridades de salud y organismos de protección civil, las intoxicaciones masivas o grupales en entornos habitacionales como departamentos suelen ser causadas por la exposición a contaminantes químicos, biológicos o gases peligrosos derivados de instalaciones domésticas.

Entre las sustancias y factores de riesgo identificados por los organismos de seguridad destacan:

Monóxido de carbono (CO): Es una de las causas más frecuentes y peligrosas en el hogar. Se trata de un gas inodoro, incoloro e insípido, lo que lo hace indetectable por los sentidos. Se genera por la combustión incompleta de materiales como gas, petróleo, carbón, madera o kerosén, comúnmente emanado de calentadores, estufas y electrodomésticos en mal estado o con ventilación deficiente.

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Productos químicos de limpieza: La mezcla de productos de uso común puede generar gases altamente tóxicos. Por ejemplo, la combinación de lejías (cloro) con productos ácidos (como desatascadores o desincrustantes que contienen ácido clorhídrico o fosfórico) puede liberar vapores irritantes y peligrosos.

Contaminantes biológicos y químicos: En edificios con mantenimiento deficiente, especialmente en los sistemas de aire acondicionado o ductos de ventilación, pueden proliferar gérmenes, bacterias o bioaerosoles. Asimismo, la mala ventilación puede permitir la acumulación de vapores químicos provenientes de pinturas, adhesivos o selladores almacenados incorrectamente.

Gases irritantes y pesticidas: El uso de pesticidas dentro de espacios cerrados sin la ventilación adecuada, así como la inhalación de gases como el butano (usado en sistemas de gas) o el amoníaco presente en ciertos productos de limpieza, son factores de intoxicación documentados en entornos domésticos.

