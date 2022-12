VIDEO: Captan al “Grinch de Chalco"; robó un Santa Claus de escuela

En el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México (Edomex) un sujeto fue captado en video a un sujeto justo cuando robó una figura de Santa Claus inflable que se encontraba en la marquesina de una escuela; por este hecho, el ladrón ya fue apodado el “Grinch de Chalco”.

En el video se observa como este hombre sube a la azotea para desconectar al Santa Claus que adorna la fachada, para después aventarlo al piso.

Aunque finalmente se robó el adorno, en redes sociales el sujeto fue calificado como un ser que rechaza la Navidad.

Al parecer, este hombre llevaba un palo para tratar de jalar al Santa Claus, pero al final se le hizo más fácil subir por la barda y bajarlo.

Ahora, este hombre es conocido en redes sociales como el “Grinch de Chalco”.

#VIDEO | ¡El #grinch de #Chalco!



Un sujeto fue captado robando un #SantaClaus🎅🏼 inflable de la azotea de una escuela.



¡Llevaba un palo para jalarlo pero al final se le hizo más fácil trepar! 🐀 pic.twitter.com/ySuJe0FCBG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2022

¿Quién es el Grinch?

El Grinch es un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957, ¡Cómo El Grinch robó la Navidad! Luego en 1966 reapareció en un especial de televisión con el mismo nombre basado en el libro.

En 1977, Seuss responde a las peticiones de sus fans de crear más historias sobre El Grinch es por esto que escribe un especial de Halloween para la CBS. Secuela que fue premiada con un Emmy.

En 1982, Marvel produce el corto The Grinch Grinches the Cat in the Hat, el cual fue coproducido por el Dr. Seuss, bajo su verdadero nombre, Ted Geisel. Esta tercera aparición del personaje generó otros dos premios Emmy.

El Grinch es considerado un símbolo de la Navidad, como una parodia de lo que el moderno mercantilismo de la fiesta produce.

El personaje hace referencia al consumismo predominante y la preocupación solo por sí mismo, alejado completamente del mundo donde viven las personas, al final su corazón vuelve a latir dejando de lado su odio, convirtiéndose en el icono de la Navidad.

Fuera del periodo navideño el término “Grinch” suele ser sinónimo de gruñón.