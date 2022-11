Gripe aviar no aumentaría los precios del pollo en Jalisco

La carne de pollo se oferta por igual en la zona metropolitana de Guadalajara tras la detección del primer caso de gripe aviar en Jalisco. Los comerciantes afirman que la enfermedad es cíclica y no debe haber especulaciones en cuanto a los precios.

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el contagio en aves de una granja productora de huevo ubicada en el municipio de San Miguel el Alto. Por este motivo, en un inicio fueron inmovilizadas 360 mil aves.

Comerciantes y clientes descartan alza en el precio del pollo

Muchos de los consumidores saben que la gripe aviar no es un riesgo para la salud humana, por ello, han acudido a comprar pollo de manera normal. En un sondeo llevado a cabo por el equipo de Fuerza Informativa Azteca , los clientes dijeron no haber experimentado alzas en el precio del pollo.

En tanto, la granja donde se registró el contagio se mantiene en cuarentena hasta nuevo aviso.

Asimismo, autoridades estatales aseguran que las cinco granjas establecidas en los alrededores dieron negativo a la presencia del virus A(H5N1), por lo que ya realizan el sacrificio de las 360 mil aves de la granja infectada.

“La medida para contener es el despoblamiento de las granjas, las aves se sacrifican y se tienen que enterrar"; dijo Ana Lucía Camacho, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco.

Entre las granjas focales y perifocales son 12 predios en los que están haciendo muestreos pero mantienen acciones de contención en 21 municipios de la zona Altos Norte, Altos Sur y Ciénega.

La funcionaria local aseveró que también analizan la compra de vacunas para prevenir otros brotes, ya que la enfermedad llegó a Jalisco con las aves migratorias.

Contienen la gripe aviar en la granja que presentó el virus

“Recurso para la compra de vacunas, aproximadamente cuatro millones de dosis, es lo que estamos considerando; esperamos para que pongan medidas disposiciones y todo a nivel federal. Si alguna granja tuviera ya presencia de la enfermedad no se pueden vacunar y se empieza por vacunar a las gallinas; es decir, a las madres para que podamos garantizar la producción"; comentó Camacho Sevilla.

Agregó que por ahora no hay datos que arrojen que la gripe aviar dañe al ser humano y que por el momento no se prevé que incrementen los precios del huevo y del pollo. No obstante, los productores sí están preocupados por los costos.

“Es una enfermedad que se presentó en Europa el año pasado y luego en Estados Unidos; se sacrificaron millones de aves en aquellos países y afectó en la producción del producto y el costo en el mercado"; agregó Andrés Canales, Presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario.