VIDEO: Así fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió al balcón presidencial en punto de las 23:00 horas como lo marca la tradición y al cabo de un decoroso protocolo ofreció su primer arenga, lo que marca un hito al ser la primera mujer en hacerlo.

Arenga de Sheinbaum hoy 15 de septiembre: Así fue el Grito Presidencial

Sheinbaum encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia 2025. Un cuerpo de cadetes de mujeres sorprendió al ser quienes entregaron la bandera.

En un mensaje dirigido a todos los mexicanos y con el tradicional toque de campana y el ondear de la bandera, la mandataria dirigió un mensaje a la nación:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina ‘La Capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

VIDEO: Así luce el Zócalo durante el Grito de Independencia

La página oficial de X, WebCams de México, compartió imágenes en tiempo real del Zócalo de la Ciudad de México, mostrando cómo luce la emblemática plaza a pocas horas del tradicional Grito de Independencia. Este 15 de septiembre, por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia desde el balcón del Palacio Nacional, marcando un momento histórico para la capital.

Desde temprana hora, los preparativos fueron visibles: iluminación especial, escenarios montados para los conciertos y un despliegue de seguridad que asegura el orden durante la festividad.

Todo preparado para el Grito. Zócalo #EnVivo ¿Se juntará mucha gente? https://t.co/mpzcYWjDDd — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 15, 2025

Kenia López Ramadán asistirá al Desfile Cívico-Militar en representación de la Cámara de Diputados

Kenia López Ramadán confirmó que asistirá al Desfile Cívico-Militar que encabezará este martes la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, en representación de la Cámara de Diputados.

La panista recibió la invitación de la Jefa del Ejecutivo como parte de los festejos por la Independencia de México. Además, López Ramadán participará en la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes, lo que marca el fin del veto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había impuesto al Poder Legislativo en este tipo de actos oficiales.

