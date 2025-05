Encuentran 5 cuerpos en Tamaulipas; podrían ser del Grupo Fugitivo de Reynosa

Durante la mañana de este jueves, la vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se encontraron cinco cuerpos sin vida, mismos que por las características preliminares pudieran corresponder a los integrantes del grupo musical Fugitivo de Reynosa.

“Las investigaciones están corriendo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en las próximas horas dará un comunicado al respecto”, se lee en la publicación de X.

#VoceríaInforma



Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que, en torno a las acciones derivadas de la búsqueda para la localización de los integrantes de un grupo musical Fugitivo de Reynosa, las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron 5 cuerpos sin vida,… pic.twitter.com/Sdxo4hBOwt — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 29, 2025

¿Quiénes son el Grupo Fugitivo de Reynosa y qué pasó con ellos?

El Grupo Fugitivo es una agrupación de música regional mexicana conocida por interpretar corridos y otros géneros populares en eventos sociales de Reynosa y alrededores. Sus cinco integrantes desaparecieron desde el 25 de mayo, tras una presentación en un local llamado La Palapa del Prado.

Tan solo dos días después de su desaparición, autoridades localizaron la camioneta donde se trasladaron los cinco integrantes en la colonia La Cañada, en Reynosa; sin embargo, esta se encontraba vacía y no añadió detalles relevantes del caso. Mientras que otra camioneta que transportaba los instrumentos musicales sigue desaparecida.

Su desaparición ocasionó que familiares y amigos bloquearan el Puente Internacional Pharr-Reynosa, uno de los principales cruces hacia Estados Unidos.

Uno de los integrantes de Grupo Fugitivo estaría cumpliendo años

Víctor Manuel Garza, uno de los cinco integrantes de Grupo Fugitivo, estaría cumpliendo este jueves 22 años. Esto fue dado a conocer por su esposa a través de su cuenta oficial de Facebook.

“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, al mejor hombre, te encontraremos y no descansaremos hasta encontrarte mi amor, tu familia, tus bbs y yo te estamos esperando corazón sé que regresaras con nosotros lose, gracias por todo corazón, gracias x darme unos hijos tan hermosos y que estén clonados a ti porque al verlos me dan fuerza para seguir en esto, ver tus ojitos en ellos te veo ati en ellos y ellos me necesitan, y te necesitan y aquí estaremos juntos como siempre mi amor”, escribió en una publicación.

Presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia ante desaparición de Grupo Fugitivo

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de la desaparición de Grupo Fugitivo. "(Autoridades) Están trabajando muy de cerca con Tamaulipas y todo esto lo informará también el gabinete de seguridad”, señaló.

*Información en desarrollo