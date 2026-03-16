De una tienda a una empresa de éxito: la historia de Grupo Salinas

Grupo Salinas comenzó con una decisión valiente. En 1906, en tiempos marcados por la incertidumbre y los conflictos, una pequeña tienda de comercio llamada Salinas y Rocha abrió sus puertas con una apuesta clara: apoyar a las familias.

Detrás de ese proyecto estaba Benjamín Salinas Westrup, quien sin saberlo estaba sembrando el inicio de una historia empresarial que con el tiempo se transformaría en uno de los grupos más importantes de México.

Lo que empezó como un negocio familiar con el paso de los años creció y evolucionó hasta convertirse en Grupo Salinas, una organización que ha acompañado la transformación económica y social del país.

¿Cómo nació Grupo Salinas y su expansión empresarial?

Aquella primera tienda marcó el inicio de una historia que se expandió con el paso de las décadas. De un pequeño comercio, la empresa comenzó a diversificarse y crecer, sumando nuevas marcas y proyectos que hoy forman parte del conglomerado empresarial.

Entre los hitos más importantes de esta evolución destacan:



Salinas y Rocha – 1906

Elektra – 1950

TV Azteca

Fundación Azteca – 1997

Banco Azteca – 2002

Italika – 2004

Unefon – 2006

Totalplay – 2011

Centro Ricardo Salinas Pliego – 2021

Universidad de la Libertad

Cada uno de estos proyectos surgió con la idea de generar oportunidades, impulsar el desarrollo y apoyar a millones de personas.

Ricardo Salinas Pliego y la consolidación del grupo

Décadas después del nacimiento de la primera tienda, una nueva generación tomó el liderazgo. El empresario Ricardo Salinas Pliego continuó con el legado familiar y llevó el proyecto empresarial a una nueva etapa de crecimiento.

Bajo su dirección, el grupo consolidó su presencia en distintos sectores como:



Medios de comunicación

Comercio

Telecomunicaciones

Servicios financieros

Educación y cultura

Actualmente, el grupo empresarial cuenta con más de 170 mil colaboradores y operaciones en seis países, lo que lo convierte en uno de los conglomerados más importantes de la región.

Grupo Salinas, 120 años creando oportunidades

Después de más de 120 años de historia, el grupo ha enfrentado múltiples crisis económicas, transformaciones tecnológicas y cambios sociales.

A pesar de esos desafíos, la organización ha mantenido un objetivo central: crear oportunidades, generar empleos y ayudar a cumplir sueños. Todo comenzó con una pequeña tienda.

Hoy, esa idea inicial se transformó en una red empresarial que sigue creciendo y marcando presencia dentro y fuera de México.