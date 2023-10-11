Todo lo que se sabe sobre Shani Louk, la influencer alemana exhibida en video por Hamás

Shani Louk, es una alemana de 30 años que durante el pasado fin de semana asistió al Nova Festival, evento y concierto de música por la paz que se realizó muy cerca de la frontera de la Franja de Gaza. Esta influencer, fue víctima del ataque sorpresa perpetrado por los terroristas de Hamás en contra de Israel.

A pocos días del asalto de los terroristas en territorio israelí, los vídeos de jóvenes retenidos o arrestados hacia Gaza siguen viralizando en las redes sociales. Entre estos se encuentra la desgarradora historia de Shani Louk, la “influencer” alemana que fue víctima Hamás.

JUST IN: Israel festival attendee Shani Louk, who was filmed being paraded around naked by Hamas with broken legs, is reportedly *alive* according to her mom.



Louk's mother, Ricarda Louk, told German news outlets that her daughter has head injuries and is currently being held at… pic.twitter.com/ZpiqRNoUpa — Collin Rugg (@CollinRugg) October 10, 2023

¿Quién es Shani Louk, la influencer alemana exhibida en video por Hamás?

Shani Louk fue secuestrada por terroristas de Hamás y de hecho este mismo grupo fue el que difundió un vídeo, que se hizo viral en las redes sociales, en donde se puede apreciar el presunto cuerpo de Louk mientras es exhibido como trofeo de guerra. Esta alemana de 30 años es una “influencer” principalmente en Instagram en donde su contenido y labores profesionales se encuentran estrechamente relacionadas con la moda.

En un inicio existió cierta confusión acerca de que si el cuerpo exhibido por los militantes de Hamás, era el de la influencer pero Tomasina Weintraub Louk, prima de Shani, confirmó su identidad, al comprobar que la mujer del vídeo tenía tatuajes en las piernas y un peinado con rastas: “Definitivamente es Shani. Ella estaba en un festival de música por la paz. Esto es una pesadilla para nuestra familia”.

🇮🇱 ISRAEL



Musulmanes palestinos desnudan el cadáver de una mujer israelí, lo exhiben y lo profanan mientras gritan "Allah Akbar" pic.twitter.com/lB31tBhEmQ — Emily Habsburg (@emily_habsburg) October 7, 2023

¿Qué se sabe sobre la salud de la influencer Shani Louk?

En el video que causó revuelo y aterrorizó al mundo, se dio la impresión acerca de que Shani yacía como un cadáver y muchos medios la dieron por muerta, sin embargo, no es así, su madre Ricarda dijo que “Shani está viva, pero se encuentra en situación crítica”.

Presuntamente, Shani Louk se encuentra hospitalizada en la Franja de Gaza en donde es atendida por una grave herida en la cabeza por lo que su madre señala que “Cada minuto es crítico”. Shani, influencer que tiene nacionalidad alemana e israelí.

La desesperada madre ha hecho un llamado al Gobierno de Alemania para que le ayuden lo más pronto posible: “Este es realmente mi llamado desesperado a todo el país, a Alemania, para que me ayuden a traer a mi Shani de vuelta a casa, sana”.

¿Qué pasó con Orion, el novio mexicano de Shani Louk?

Además de Shani Louk, se ha solicitado ayuda para localizar a “Orión ChirrisWow”, el novio mexicano de la influencer alemana. Orion, acudió junto a ella al festival de música y sería uno de los rehenes del mismo grupo ya que no se sabe nada acerca de su paradero.