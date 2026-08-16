¡La pista que ilusiona a sus fans! Construirán nuevo estadio en histórica estación de ferrocarril y muy cerca del centro

Los Broncos de Denver avanzan con el proyecto de un nuevo estadio en Burnham Yard, una histórica zona de ferrocarril ubicada cerca del centro de Denver, Colorado; el equipo ya concretó acuerdos para asegurar terrenos clave y mantiene como objetivo que la nueva casa esté lista para la temporada 2031 .

La idea va mucho más allá de levantar un estadio para la NFL: los Broncos trabajan en un enorme distrito de uso mixto que combinaría deporte, entretenimiento, viviendas, restaurantes, hoteles, oficinas y espacios públicos; todo ello conectado con el transporte público de la ciudad, incluido el tren ligero.

¿Dónde construirán el nuevo estadio de los Broncos?

El proyecto se encuentra en Burnham Yard, un antiguo complejo de ferrocarril que durante décadas formó parte de la historia industrial de Denver; por su ubicación, el sitio permitiría acercar todavía más la experiencia de los aficionados al corazón de la ciudad.

Los Broncos anunciaron Burnham Yard como su sitio preferido en 2025 y desde entonces han avanzado en el diseño, los acuerdos de terreno y la planeación del desarrollo; el objetivo oficial apunta a tener el nuevo estadio para la temporada 2031, aunque todavía quedan procesos de aprobación y colaboración comunitaria por completar.

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¿Qué tendrá el nuevo estadio de los Broncos de Denver?

Los conceptos iniciales contemplan un inmueble con césped natural y techo retráctil, pensado para permitir actividades y partidos bajo distintas condiciones climáticas; además, el estadio sería la pieza principal de un distrito que buscará mantenerse activo durante todo el año.

La intención es que los visitantes no lleguen únicamente durante los partidos; alrededor del nuevo estadio se proyectan restaurantes, comercios, hoteles, viviendas, oficinas y áreas de convivencia .

También se contempla una conexión directa con el transporte público, incluido el sistema de tren ligero RTD, para reducir la dependencia de grandes estacionamientos y facilitar los desplazamientos.

El pasado de ferrocarril que quieren conservar

Uno de los elementos que distingue al proyecto es precisamente su historia; Burnham Yard no es un terreno cualquiera, sino un antiguo espacio de ferrocarril que forma parte de la memoria industrial de Colorado.

Por ello, los Broncos han planteado integrar algunos elementos históricos dentro del desarrollo; la intención es que la transformación de la zona no borre su pasado, sino que lo incorpore a la nueva experiencia.

El proyecto también contempla diferentes etapas de construcción y desarrollo del distrito, con una primera fase enfocada en el estadio, infraestructura necesaria y parte de la zona de entretenimiento.

La meta de los Broncos es llegar a la temporada 2031 con su nueva casa terminada; esa fecha coincide con el vencimiento previsto del contrato actual del equipo en Empower Field at Mile High.