No hará examen de control: Cristian Castro podría entrar a la UNAM con pase directo

¡El “gallito feliz” se vuelve puma! Cristian Castro reveló ante medios de comunicación que ya tiene todo listo para su graduación de preparatoria, asegurando que planea seguir sus estudios al contar con pase directo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ahí nos vemos en la UNAM”, fue como dio a conocer sus intenciones de estudiar una carrera en la máxima casa de estudios. Sin embargo, sus declaraciones han despertado dudas sobre si realmente cuenta con pase reglamentado.

Todo esto en medio del examen control que se aplicará a más de 40 mil aspirantes, luego de detectar fraude en la convocatoria de ingreso a Licenciatura.

¿Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM?

A los 51 años, el artista mexicano presumió que finalmente concluyó la preparatoria, luego de haber pausado sus estudios durante varios años mientras construía una exitosa trayectoria en la música.

El cantante reveló que en los próximos días celebrará su fiesta de graduación, en la que su madre, Verónica Castro, será su madrina. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus planes de continuar con sus estudios en la UNAM, pues aseguró que su preparatoria le daba pase directo a la universidad.

Pero diversos medios han señalado que Cristian Castro habría cursado la preparatoria en una institución privada que está afiliada a la UNAM, aunque no cuenta con el llamado pase directo a la máxima casa de estudios.

¿Qué va a estudiar Cristian Castro?

El compositor indicó que recibirá su diploma de preparatoria el próximo 12 de agosto y que ya contempla algunas opciones para continuar con su formación académica en la UNAM.

Entre las licenciaturas que han llamado su atención se encuentran Diseño Industrial y Relaciones Internacionales, a las que, según sus declaraciones, podría acceder mediante el pase directo.

Cabe recordar que su formación académica quedó en pausa desde la secundaria, mientras se concentraba en su carrera artística, la cual se consolidó en la década de los noventa con éxitos como “Azul”.

¿Quiénes tienen pase directo en la UNAM?

De acuerdo con la legislación universitaria, solo en estos casos aplica el pase directo, conocido como Pase reglamentado:



Escuela Nacional Preparatoria (ENP): planteles 1 al 9.

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH): Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Sur.

Bachillerato a Distancia de la UNAM.

De igual forma, se establece que las escuelas privadas incorporadas a la UNAM no tienen Pase Reglamentado; por lo que sus egresados deben participar en el concurso de selección.