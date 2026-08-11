Dile adiós al dar tu número de teléfono: Todo lo que debes saber sobre el ‘nombre de usuario’ en WhatsApp

El nombre de usuario en WhatsApp permite a los usuarios proteger su información personal al momento de chatear con desconocidos o ingresar a grupos públicos, con esta nueva herramienta también se podrá agregar contactos; te compartimos todo lo que debes saber sobre la función de la plataforma de mensajería de Meta.

¿Qué es el 'nombre de usuario' en WhatsApp?

El nombre de usuario es un identificador único que puede elegir para tu cuenta de WhatsApp, por lo que otras personas podrán utilizarlo para enviarte mensajes o llamarte por medio de la plataforma.

Además, la nueva función permitirá a los usuarios chatear con desconocidos y unirse a grupos, manteniendo en privado el número de celular de las y los usuarios.

¿Cómo funciona el 'nombre de usuario' en WhatsApp?

¿Adiós al número de teléfono? El nombre de usuario en WhatsApp permite chatear con otras personas mediante un identificador único que comienza con el signo de "@"; esto evitará compartir el número de celular con desconocidos.

La nueva función de WhasApp funciona de manera sencilla y fácil. En caso de chatear con alguien que no tenga tu número de celular, la persona únicamente verá el nombre de usuario; sin embargo, quienes tengan tu contacto no verán cambio alguno.

No funciona como un directorio público. La aplicación de mensajería no cuenta con una lista o buscador de usuarios, por lo que las personas deben tener tu usuario o algún código QR.

Pasos para crear tu 'nombre de usuario' en WhatsApp: Guía completa

Toma nota. Para crear tu nombre de usuario en WhatsApp, lo único que debes hacer es seguir estos sencillos pasos.



Abre la aplicación

Ve a ajustes o configuración

Entra en Cuenta

Selecciona "Nombre de usuario"

Da clic en "Crear"

Escribe el identificador único con el símbolo "@"

Guarda los cambios para asegurar tu nombre antes del despliegue total.

La función se habilita de forma paulatina; si no está activa en tu región, podrás reservarla y recibirás una notificación al activarse.

"Si aún no está en uso, puedes reclamar el mismo nombre de usuario que usas para otros perfiles agregando WhatsApp al mismo centro de cuentas que Facebook o Instagram", explicó la aplicación de mensajería de Meta a través de un comunicado publicado en su página oficial.