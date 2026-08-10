“El susto de mi vida": Influencer de Colombia capta en VIDEO el temblor que azotó al país

Después del temblor de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, diversos testigos han compartido videos y fotografías de los momentos durante y después del fuerte terremoto que ha dejado un saldo de al menos 111 muertos y 87 heridos. Tal es el caso del influencer José Gallego.

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, el creador de contenido colombiano mostró el instante en el que el sismo sacudió la zona del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

José Gallego graba momento exacto del sismo en Colombia

La celebridad de internet estaba al interior del terminal y decidió grabar el instante en el que el temblor sacudió las estructuras. En la imagen se puede apreciar cómo varios objetos comienzan a moverse mientras José está en el piso. Instantes después, incluso una pieza del techo se desprende y termina en el suelo, muy cerca de donde él estaba grabando.

José Gallego estaba cubriéndose, buscando refugio durante el fuerte temblor ocurrido a las 7:34 horas, tiempo local.

“Estoy bien, el susto de mi vida”, aseguró en su publicación en sus redes sociales.

Daños y epicentro del terremoto magnitud 7.4 en Colombia

El fuerte movimiento telúrico incluso fue percibido en países vecinos como Venezuela y Ecuador. Tuvo un epicentro localizado a 107 kilómetros cerca de San José del Palmar, en Chocó, en la costa del Pacífico, aunque el sismo fue percibido en diversas ciudades como en Cali.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia que apenas tomó posesión hace tres días, decretó desastre nacional debido al temblor que también ha dejado 87 heridos y varios atrapados entre los escombros.

La ONU monitorea afectaciones estructurales por el temblor

La Organización de las Naciones Unidas informó que están monitoreando el impacto del terremoto de magnitud 7.4 que azotó Colombia, con reportes de casas derrumbadas y conectividad limitada en las zonas rurales.

El vocero adjunto de la ONU, Farhan Haq, declaró que las Naciones Unidas habían recibido informes de daños estructurales en varias ciudades y que estaban preparadas para prestar ayuda si fuera necesario.