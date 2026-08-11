Revelan quiénes construirán el nuevo estadio donde podrás ‘vivir': Tendrá metro y casi el doble de capacidad que Ciudad de los Deportes

Los Washington Commanders están cada vez más cerca de tener nueva casa en Washington D.C.; el proyecto contempla un nuevo estadio para 65 mil aficionados , conexión con el metro, parques, comercios y hasta miles de viviendas .

El nuevo estadio de Washington será construido en los terrenos donde alguna vez estuvo el RFK Stadium y formará parte de un enorme desarrollo urbano que busca transformar por completo esta zona de la capital estadounidense; la inauguración está prevista para 2030.

¿Cómo será el nuevo estadio de Washington?

El recinto tendrá capacidad para 65 mil personas, una cifra que prácticamente duplica el aforo del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Pero lo interesante es que el estadio no estará solo; alrededor del inmueble se planea construir una nueva comunidad con parques, espacios recreativos, comercios, infraestructura deportiva y viviendas.

El proyecto contempla una superficie de más de 180 acres y una inversión estimada en 3 mil 700 millones de dólares, con recursos públicos y privados.

El nuevo estadio tendrá Metro, parques y hasta viviendas

Una de las características que más llama la atención es que los aficionados podrán llegar al complejo mediante diferentes opciones de transporte, incluido el metro; también habrá accesos para peatones y ciclistas.

Y sí, la idea va mucho más allá de construir un estadio para los días de partido.

El proyecto contempla entre 5 mil 500 y 6 mil 600 viviendas, de las cuales al menos 30 por ciento serían asequibles; también habrá comercios, un supermercado y amplias áreas verdes.

La intención es que la zona tenga actividad durante todo el año y no solamente cuando jueguen los Commanders.

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¿Quién construirá el nuevo estadio?

Ahora sí, la actualización: los Washington Commanders seleccionaron a Clark Construction, Smoot Construction y Mortenson para encabezar la construcción.

Las tres compañías tienen experiencia en grandes recintos deportivos; entre sus trabajos anteriores aparecen Nationals Park, Allegiant Stadium y U.S. Bank Stadium.

Además del estadio, se estima que todo el proyecto genere alrededor de 30 mil empleos durante su construcción y unos 2 mil puestos permanentes una vez terminado.

Así que el nuevo estadio de los Washington Commanders no será solamente una nueva casa para la NFL; será el centro de un desarrollo que busca convertir los antiguos terrenos del RFK Stadium en una zona para vivir, trabajar, divertirse y disfrutar del deporte.