Juan Gabriel para la colección: Lista de oficinas de Correos de México donde puedes encontrar la estampilla postal

¿Vamos al Noa Noa o por la estampilla de Juan Gabriel? Si quieres tener la estampilla postal del Divo de Juárez, aquí te contamos dónde puedes conseguirla, cuánto cuesta y qué debes saber para encontrarla. La emisión conmemorativa ya forma parte de las novedades de Correos de México, por lo que presentamos los puntos donde puedes buscarla y llevarla a tu colección.

Décimo aniversario luctuoso del Divo Juárez

Correos de México rindió homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel con la emisión de dos estampillas conmemorativas que los fans podrán tener en sus manos.

La estampilla postal representa un reconocimiento artístico a su trabajo como compositor e intérprete, con el objetivo de preservar y difundir su legado musical, siendo sus letras inspiración para los mexicanos.

"Con la puesta en circulación de 300 mil estampillas, Correos de México recordará que la música, al igual que la mensajería, une lo que la distancia separa", mencionó la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González.

La estampilla de Juan Gabriel tiene la foto del disco Recuerdos II, uno de los más vendidos de la historia, que incluye temas como "Querida".

Lista de oficinas donde puedes conseguir la estampilla postal de Juan Gabriel

Este recuerdo tiene un costo de 7.50 pesos y puedes conseguirla en cualquier oficina de Correos de México de la CDMX. Aquí te dejamos la lista de donde puedes tener la tuya:

