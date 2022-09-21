El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles una "movilización parcial" de la población que arrancará este mismo miércoles y ha resaltado que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia y que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, serán llamados a unirse a la guerra. Dijo que antes de ser enviados a sus unidades, recibirán entrenamiento adicional.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció hoy que 300,000 reservistas serán llamados a filas de conformidad con la movilización parcial decretada este miércoles por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Cifra de muertos por la guerra

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha calculado este miércoles en cerca de 6,000 el número de rusos muertos en el marco de la guerra con Ucracia, cifra que contrasta con la facilitada por Kiev, que hoy mismo ha hablado de más de 55,000 militares rusos muertos en combate.

Asimismo, ha recalcado que más de 61,200 militares ucranianos han muerto, mientras que cerca de 49,400 han resultado heridos. "En la etapa inicial, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían entre 201,000 y 202,000 personas, pero han sufrido más de 100,000 bajas", ha dicho, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Reacciones ante el llamado del Presidente de Rusia Vladimir Putin

Rostislav Smirnov, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, ha afirmado este miércoles que Rusia "se ha dado un tiro en el pie" con el anuncio de una "movilización parcial" y ha resaltado que "desde cierto punto de vista, es positivo" para Kiev.

Así, ha manifestado que la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, supone un "llamamiento de ayuda" debido a que "no tienen gente suficiente" y "están siendo derrotados" en Ucrania, al tiempo que ha argüido que la medida desatará críticas internas "extremadamente fuertes".

La Unión Europea (CE) consideró este miércoles "desesperada" la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de movilizar a reservistas en el contexto del conflicto en Ucrania y aseguró que al mandatario "solo le interesa avanzar y continuar su guerra destructiva". "Putin no está interesado en la paz, que está interesado en escalar su guerra de agresión", indicó en la rueda de prensa de la Comisión Europea Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni prevé una gran tragedia con la movilización de 300,000 reservistas rusos para la "guerra criminal" en Ucrania. Él quiere que se manchen con sangre cientos de miles de personas", dijo en videoconferencia durante una vista judicial, según informa su equipo en un canal de Telegram.

El Gobierno de Letonia ha aclarado que no emitirá ningún visado humanitario para los ciudadanos rusos que quieran escapar de la "movilización parcial" anunciada por el presidente de Rusia,Vladimir Putin.

China pide diálogo

China pidió hoy "diálogo" y apoyar "cualquier esfuerzo" que conduzca a un alto el fuego en Ucrania después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciase hoy una movilización parcial.

La embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Bridget A. Brink, ha asegurado que la movilización de reservistas anunciada este miércoles por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un "signo de debilidad".

El papa Francisco advirtió hoy de la "locura" a la que lleva esta "trágica guerra" en Ucrania en la que algunos piensan en usar las armas nucleares, durante la catequesis pronunciada en la audiencia general que se celebró en la plaza de San Pedro.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, calificó hoy de paso "grave y erróneo" la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, que se traduce, dijo, en un recrudecimiento del conflicto.

Vladimir Putin pide a la industria armamentística aumentar producción

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a la industria armamentística del país que aumente su capacidad de producción para suplir la falta de suministro de armas en "la operación militar" que el país está llevando a cabo en Ucrania.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pidió este martes una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, después de que este órgano se haya visto bloqueado por Rusia y no haya podido actuar ante su invasión de Ucrania.

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró en la ONU que el presidente ruso, Vladímir Putin, "sólo abandonará su guerra y sus ambiciones imperialistas si ve que no puede ganar", por lo que urgió a apoyar a Ucrania por todos los medios.