Hallan muerta a Janeth Villalva, hija del alcalde electo asesinado de Copala, Guerrero

Guerrero nuevamente comienza el año en números rojos. Tan solo el fin de semana se reportó la localización sin vida de Janeth Villalva Cervantes, hija del alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores , quien fue asesinado en junio de 2024.

La joven de solo 23 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de enero de 2026, mientras se encontraba por la zona turística del puerto de Acapulco.

Localizan sin vida a Janeth Villalva Cervantes en Guerrero

El hallazgo ocurrió en una de las zonas más transitadas del puerto, cerca de la playa El Morro, en el fraccionamiento Condesa.

El cuerpo presuntamente fue encontrado flotando sobre dicha playa y presentaba huellas de violencia, de acuerdo con los primeros reportes policiacos.

Tras el macabro hallazgo, la joven fue rescatada por personal de la Marina Armada de México, y fue trasladada a las instalaciones de la Octava Región Naval para las diligencias correspondientes.

Hay que recordar que Janeth era hija de Salvador Villalva Flores, a lcalde electo del municipio de Copala para el periodo 2024–2027.

Tenía 23 años y aunque no ocupaba ningún cargo público, su parentesco con una figura política asesinada ha desatado varias teorías; especialmente en un estado que ha estado marcado por la violencia desatada.

Asesinato de Salvador Villalva Flores en Copala, Guerrero

En 2024, Salvador Villalva Flores, capitán retirado de la Marina Armada de México y alcalde electo por el partido México Avanza, fue asesinado la madrugada del 17 de junio.

El político viajaba de regreso de la Ciudad de México (CDMX) a Copala cuando el autobús en el que se trasladaba fue interceptado por hombres armados en la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional, a la altura de San Pedro Las Playas.

🔴 La madrugada de este lunes, el presidente municipal electo de #Copala, Salvador Villalva Flores, fue asesinado a bordo de un autobús; decidió participar en las elecciones tras el homicidio el año pasado de su amigo, Jesús Ríos, dirigente local del #PVEM.



En su momento reportó que, los agresores subieron a la unidad y le dispararon a quemarropa alrededor de las 3:00 de la mañana.

Villalva Flores había decidido competir por la presidencia municipal tras el asesinato de su amigo Jesús Ríos, dirigente local del PVEM y también aspirante al cargo. Desde entonces, Copala se convirtió en un símbolo más de la violencia política en México.