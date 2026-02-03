La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II, ¿qué sucedió? Esto sabemos

La ambición de la humanidad por volver a surcar el espacio profundo deberá esperar. La NASA confirmó oficialmente el aplazamiento de la misión Artemis II , el primer viaje tripulado hacia la Luna en más de 50 años, debido a persistentes fallas técnicas detectadas durante los ensayos críticos de su sistema de propulsión.

Originalmente programado para febrero, el lanzamiento se ha desplazado a una ventana de oportunidad en marzo, luego de que el gigantesco cohete Space Launch System (SLS) presentara fugas de hidrógeno líquido que comprometieron la seguridad de la operación.

¿Por qué se retrasó la misión de Artemis II

El contratiempo ocurrió durante el "ensayo general de lanzamiento" en el Centro Espacial Kennedy. Este simulacro, que busca replicar con precisión los momentos previos al despegue, se detuvo automáticamente cuando el cronómetro marcaba apenas cinco minutos para el final.

With the conclusion of the wet dress rehearsal today, we are moving off the February launch window and targeting March for the earliest possible launch of Artemis II.



With more than three years between SLS launches, we fully anticipated encountering challenges. That is precisely… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 3, 2026

El culpable fue, una vez más, el hidrógeno líquido. Este combustible, extremadamente eficiente pero difícil de manipular por su bajísima temperatura, comenzó a filtrarse en la interfaz de la etapa central del cohete de 98 metros de altura. A pesar de que los ingenieros realizaron múltiples intentos por estabilizar la presión y sellar las fugas, el sistema de seguridad automatizado abortó la carga al detectar niveles de riesgo fuera de los márgenes aceptables.

La seguridad de nuestra tripulación y del público es la prioridad absoluta. Solo volaremos cuando los sistemas demuestren estar listos", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Un hito histórico en pausa

Artemis II no es una misión cualquiera. Con una duración estimada de diez días, llevará a cuatro astronautas — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen — a rodear la cara oculta de la Luna.

A diferencia del programa Apolo, esta misión no busca el alunizaje inmediato, sino validar los sistemas de soporte vital y navegación de la cápsula Orion en el espacio profundo. Es el paso previo indispensable para establecer una presencia humana sostenible en el satélite natural.

La nueva fecha de lanzamiento de Artemis II; la revisión antes del próximo intento

Además de las fugas de combustible, la agencia reportó otros inconvenientes menores que requieren atención:

Fallos intermitentes en las comunicaciones de audio.

Retrasos en los protocolos de cierre del módulo Orion.

Problemas de rendimiento en cámaras térmicas debido a las bajas temperaturas.

Por ahora, la tripulación ha sido retirada de la cuarentena preventiva mientras los equipos técnicos analizan los datos recopilados. El calendario para marzo aún no tiene un día definido, ya que la NASA debe evaluar si será necesario realizar un nuevo ensayo general antes del despegue definitivo.

Este retraso evoca las dificultades del debut del SLS en 2022, recordando que, aunque la tecnología ha evolucionado, dominar la potencia necesaria para abandonar la Tierra sigue siendo uno de los retos más complejos de la ingeniería moderna. El mundo observa con atención, esperando el momento en que, finalmente, el ser humano vuelva a mirar la Tierra desde la lejanía lunar.

