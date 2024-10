Habitantes de Santiago Mexquititlán, Querétaro, defienden su agua del “huachicoleo”

El 31 de marzo de 2021 pobladores de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, tomaron esta pipa sin logotipos que extraía agua de su pozo con rumbo desconocido. Desde entonces, en este que es uno de los asentamientos otomíes más antiguos en la región, son los propios pobladores quienes defienden su pozo.

“En años pasados, no sé si el gobierno municipal, o quizás el gobierno estatal quisieron venir a llevar agua aquí del pozo, como para darle atención a otras comunidades y pues la gente se levantó, y lo dejó que sacará más agua fuera de aquí.”, comenta Joaquín Santillán, Delegado Santiago Mexquititlán.

Pozo en Santiago Mexquititlán se ha convertido en un pozo de la discordia entre sus habitantes

Actualmente en Querétaro, hay 29 concesiones a empresas que brindan el servicio de agua potable, aunque ninguna se ha otorgado durante la administración estatal actual.

“No particular, porque si la toma un particular, quién sabe cómo lo van a manejar, porque ahí sí entra el presupuesto, la bomba, la luz, no sé, pues yo mi forma de ver es que la siga manteniendo el estado.”, señala Gregorio García, Sudelegado en Santiago Mexquititlán.

Es operado por la comisión estatal del agua, pero ahora es el pozo de la discordia entre los propios habitantes.

“Una de las partes que se necesitan desahogar, es un peritaje sobre los usos socioculturales del agua en la localidad de Santiago Mexquititlán, esto pues porque la localidad es una comunidad indígena.”, apunta Octavio Cabrera, investigador UAQ Campus Amealco.

Diálogos son necesarios en torno al pozo de Santiago Mexquititlán

De las 26 presas estatales queretanas más representativas, tres están en Amealco y se encuentran al 100%, entre ellas la de Santiago Mexquititlán. Por eso hoy más que nunca, el diálogo y acuerdos, evitarían que la gota que derrame el vaso.

“Quiero que sea la CEA que siga administrando, porque si va a quedar en manos de aquí del pueblo, estoy seguro de que en pocos días o meses quizás, no vamos a tener ese servicio, porque ha habido muchas fugas, ha habido necesidad de cambiar algunas tuberías.”, agregó Joaquín Santillán.

¿Dónde queda Santiago Mexquititlán?

En Santiago Mexquititlán, en el municipio queretano de Amealco de Bonfil, se originó la muñeca artesanal mexicana “Lele”, patrimonio cultural inmaterial de Querétaro,

“Pues sí vamos a seguir luchando a ver hasta dónde.”, asegura Josefina Díaz, habitante.