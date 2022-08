Hachi y Xolito son perritos que fueron envenenados en Mérida, Yucatán

“Hachi” era una de las mascotas de Ernesto, un perro de raza pitbull que terminó envenenado presuntamente por un vecino que no toleraba sus ladridos en la capital yucateca.

“Esta persona no toleraba que mis perros ladraran, el patio de mi casa coincide con una escalera que ellos tienen para subir a su techo, esta persona un día me ve en el patio y me dice que por favor yo los encierre, yo los amarre porque lo tienen harto que ladren, días después aparece el primero perro muerto,” explicó Ernesto Kantún, médico veterinario.

Días después “Xolito” un xoloitzcuintle también apareció sin vida.

“Para lo cual yo guardo el cuerpo lo mando a estudios de patología y necropsia y sale positivo, el resultado que fue un envenenamiento la causa de la muerte,” continuó Ernesto Kantún, médico veterinario.

Por esto, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por el delito de maltrato animal contra mascotas domésticas, la investigación sigue en curso.

Mucha indignación ha causado el caso de Hachi y Xolito, dos perritos que fueron envenenados en #Mérida, #Yucatán



Su dueño denunció a un vecino que se había quejado de los ladridos.@_NinaAndrade con los detalles en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/13dF8ubiW4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 23, 2022

En Yucatán el código penal establece como delito éste y demás actos contra animales.

Tan solo, el año pasado de acuerdo a las autoridades municipales en Mérida se contabilizó 3 mil muertes de fauna, principalmente de canes por esta causa.

“No simplemente mataron a un perrito o a un gatito, sino que muchas veces se roban parte de nuestra vida y no lo entienden de esta forma muchas personas,” concluyó la entrevista Ernesto Kantún, médico veterinario para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

¿Cómo se castiga el delito de maltrato animal en Mérida, Yucatán?

A quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, que no pongan en peligro la vida éste, se le impondrá una pena de 3 meses a 1 año de prisión y de cincuenta a cien días-multa.





Si los actos de maltrato o crueldad ponen en peligro la vida del animal doméstico; le provocan una incapacidad parcial o total permanente; disminuyen alguna de sus facultades, o el normal funcionamiento de un órgano o miembro, la pena señalada se incrementará hasta en una mitad.

A quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de un animal doméstico, que le provoquen la muerte, se le impondrá la pena de 6 meses a 2 años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días-multa.