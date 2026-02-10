¡Se les fue la onda! Hacienda confunde a las heroínas del billete de mil pesos; cómo es el ejemplar

¡Les malió sal! La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue blanco de críticas tras confundir las identidades de Carmen Serdán y Hermila Galindo, las dos heroínas que aparecen en el actual billete de mil pesos , pero ¿el ejemplar se imprimió con ese error?

El descuido de Hacienda con las heroínas del billete de mil pesos

A través de redes sociales, Hacienda realizó una publicación en la que presenta a las dos mujeres presenten en el billete de mil pesos; fue ahí donde surgió la gran confusión.

En la imagen de Carmen Serdán, se colocó el nombre de Hermila Galindo, y viceversa; el error de Hacienda desató una serie de comentarios negativos en redes sociales.

Hasta el momento, Hacienda no ha dado una declaración al respecto, por lo que se desconoce la postura u opiniones de la institución gubernamental.

En el billete de mil pesos mexicanos, junto con Francisco I. Madero, hay dos mujeres forjadoras de patria.



Hermila Galindo, desde el ámbito político, impulsó la participación de las mujeres en la construcción de su propia ciudadanía y en la toma de decisiones sobre la vida…

¿El billete de mil pesos está impreso con el error de los nombres?

¡La respuesta es NO! El error únicamente ocurrió en la publicación de redes sociales, que presentaba a las mujeres que aparecen en el ejemplar, por lo que el billete de mil pesos NO está impreso con esta confusión o algún otro error.

¿Cómo es el billete de mil pesos en México?

El billete de mil pesos, perteneciente a la Familia G, conmemora a Francisco I. Madero, Hermelia Galindo y Carmen Serdán, junto con una locomotora. En la parte de atrás, aparece un jaguar en las selvas de Calakmul.

Por otro lado, los elementos de seguridad del billete son una marca de agua, relieves al tacto, denominación multicolor y un hilo dinámico con efecto de movimeinto.

El billete de mil pesos fue puesto a circulación en el 2020, por lo que ya lleva alrededor de 5 años en circulación.

¿Por qué los billetes salen de circulación en México?

La razón por la que los billetes dejan de circular en México se debe a que el Banco de México (Banxico) los retira de forma gradual con el objetivo de:



Modernizar el sistema

Mejorar la seguridad

Aumentar la durabilidad con nuevos materiales

Hacerlos más accesibles para personas con discapacidad. visual.

Recuerda que los billetes en proceso de retiro NO dejan de ser validos, por lo que puedes seguir utilizando para realizar tus compras de manera normal.