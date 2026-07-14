Macabro hallazgo en la GAM: Localizan cuerpo flotando en el Rio San Javier en Acueducto de Guadalupe; policías acordonan la zona

Trágico hallazgo en la GAM. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en las aguas del Canal de San Javier, en la colonia Residencial de Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Mader, en la Ciudad de México (CDMX); el cadaver se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones del lugar uno de los elementos del Cuerpo de Bombero tuvo que ser bajado al canal con ayuda de un sistema de cuerdas para recuperar el cuerpo de la víctima y poder sacarlo de las aguas.

La zona fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras peritos y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, con el fin de iniciar las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte.