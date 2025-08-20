Encuentran cuerpo de mujer apuñalada en la Miguel Hidalgo; vecinos denuncian ola de asaltos

Conmoción en el poniente de la Ciudad de México (CDMX). Alrededor de las 10 de la mañana, se registró una fuerte movilización de equipos de emergencia en la colonia Peralitos, al interior de la alcaldía Miguel Hidalgo, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer que presentaba visibles heridas producidas por un arma blanca.

¿Qué pasó en la colonia Peralitos, CDMX? Hallan mujer sin vida

De manera concreta, el hallazgo ocurrió sobre la calle Lago Tracimeno, donde vecinos, preocupados por la inseguridad, señalaron que el crimen pudo haberse derivado de un asalto, ya que aseguran que son muy frecuentes en la zona; sin embargo, autoridades capitalinas ya están investigando todos los detalles de este asesinato.

En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) resguardando el cuerpo, a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para iniciar la carpeta de investigación y determinar el móvil del crimen.

Después de la movilización, la policía de la CDMX logró detener al sujeto que presuntamente asaltó a la mujer y le dio muerte en calles de la colonia Peralitos. Inmediatamente, fue trasladado al ministerio público.

*Información en desarrollo