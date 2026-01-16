Toma clandestina en Azcapotzalco: fuga de turbosina pone en alerta a la CDMX
Una toma clandestina de turbosina fue hallada en un predio de Azcapotzalco; el derrame fue controlado y la zona permanece acordonada.
Personal de Pemex Localiza una toma clandestina de Turbosina dentro un predio marcado con el número 25 de Av. Tezozomoc, en la colonia San Antonio en la alcaldía Azcapotzalco. Derivado de la mala calidad en la instalación se registró un derrame de combustible el cual ya fue controlado por Protección Civil. Autoridades mantienen acordonado el lugar en espera del personal especializado.
Información en desarrollo