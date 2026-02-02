Localizan con vida a Alejandra Rojas Báez, dirigente de Movimiento Ciudadano desaparecida en Edomex

Alejandra Rojas Báez, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, fue hallada con vida este lunes 2 de febrero, luego de haber sido reportada como desaparecida en el Estado de México.

Junto con ella también fue localizado su primo, Noé Jacob Pérez Rojas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandra Rojas Báez y su familiar fueron encontrados desorientados en un paraje conocido como Las Rosa, ubicado entre Jilotzingo y Naucalpan. Tras su localización, ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

¿Qué se sabe del caso de Alejandra Rojas Báez?

Durante el fin de semana, autoridades de Jilotzingo confirmaron que la desaparición de Alejandra Rojas Báez generó una movilización inmediata entre corporaciones municipales y estatales del Edomex.

La joven, quien también es presidenta del comité municipal de Movimiento Ciudadano, había perdido contacto junto con su primo, lo que motivó la activación de fichas de búsqueda urgentes.

Los reportes oficiales indicaron que ambos fueron vistos por última vez en un establecimiento ubicado en Naucalpan. A partir de ese momento se desconoció su paradero, por lo que el gobierno municipal inició labores coordinadas con autoridades de Atizapán y Tlalnepantla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESAPARECIERON DOS JÓVENES DE JILOTZINGO TRAS SER VISTOS POR ÚLTIMA VEZ EN NAUCALPAN

Movimiento Ciudadano confirma la localización de Alejandra Rojas Báez

A través de sus canales oficiales, Movimiento Ciudadano en el Estado de México informó que Alejandra Rojas Báez, quien había sido reportada como desaparecida , fue localizada con vida. En el comunicado se precisó que las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud de Alejandra Rojas Báez, aunque se informó que será la autoridad competente la encargada de ampliar la información conforme avancen las diligencias.

Autoridades mantienen seguimiento del caso tras la localización de Alejandra Rojas Báez

El gobierno municipal de Jilotzingo señaló que, tras la localización de Alejandra Rojas Báez, desaparecida desde finales de enero, se mantendrá el seguimiento institucional para determinar las circunstancias que rodearon el caso.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no confirmadas, ya que estas pueden interferir con las investigaciones en curso relacionadas con la desaparición y posterior localización de la dirigente de Movimiento Ciudadano en el Edomex.