Un bebé recién nacido fue abandonado en calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, cuando la policía llegó se percató que el menor de edad estaba sin vida.

No es la primera vez que en la CDMX se registra el abandono de un o una bebé recién nacidos . Incluso, en julio de este mismo año, otro bebé fue abandonado en la misma alcaldía al sur de la CDMX y un joven quedó grabado cuando lo hizo; aquí el video del momento .

Cámaras de seguridad revelaron la ruta del joven que abandonó a un bebé en una jardinera en #Tlalpan, al sur de la #CDMX



Vecinos han mostrado indignación, coraje y sorpresa.



Ubicación del bebé recién nacido en Tlalpan

Ahora un recién nacido fue encontrado sin vida en la esquina de las calles Abasolo e Ignacio Aldama, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que atendieron el reporte observaron el feto en el piso, una bolsa con la placenta y una cobija rosa .

Los oficiales acordonaron la zona e informaron del hecho al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, para los servicios periciales.

Una crisis silenciosa: Abandono de bebés en México se dispara 70%; CDMX y Edomex son focos rojos

Buscan quién abandonó a recién nacido en Tlalpan

En tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en el sitio para identificar a la probable responsable del abandono.

El Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal señala que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno.

Este año en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una reforma al código penal capitalino que contempla una pena de 6 años por abandono a bebés recién nacidos o de una edad inferior al año de edad .

La diputada local, Olivia Garza, quien presentó el martes 30 de septiembre la reforma, señaló que los casos de abandono de bebés en vía pública cada vez es mayor, a pesar de los programas sociales y de acompañamiento.